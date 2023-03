Robot aspirapolvere Dreame Bot W10 gode di un prezzo pazzesco su Amazon

Dreame Bot W10 è un aspirapolvere robot ad alta potenza che può non solo aspirare, ma anche pulire i pavimenti. I tappetini possono essere puliti automaticamente dalla docking station, rendendo meno necessaria la loro pulizia. Tuttavia, non è sottile come alcuni dei suoi concorrenti, quindi non sarà in grado di passare sotto tutti i mobili, ed è anche molto costoso. Acquistalo su Amazon a soli 659,00€ invece di 1289,99€.

Diversi modelli di aspirapolvere robot attualmente disponibili, in grado di passare lo straccio e di aspirare, ci hanno lasciato indifferenti. Si possono usare per spruzzare l'acqua sui pavimenti, ma non hanno l'azione abrasiva necessaria per eliminare le macchie più difficili. Per combattere questo problema, Dreame ha sviluppato Dreame Bot W10. Si tratta di un robot aspirapolvere e mocio in uno, con due tappetini rotanti che ruotano a 180 giri al minuto e forniscono 10 newton di pressione per pulire i pavimenti.

I tappetini del W10 sono imbevuti di acqua proveniente dal serbatoio da 4,2 litri alla base, il che lo rende più intelligente di un normale aspirapolvere robot. Di tanto in tanto il robot torna alla sua base, dove è stato caricato, per pulire i tappetini e rimuovere eventuali detriti, prima di scaricare l'acqua sporca in un serbatoio separato da 4,2 litri. Le piastre vengono poi asciugate con aria calda per evitare la formazione di muffe e funghi.

Per i punti più sporchi, è possibile utilizzare la funzione di pulizia a punti di Dreame Bot W10. Può aspirare, passare lo straccio o fare entrambe le cose contemporaneamente. È dotato di un contenitore per la polvere che contiene 15 litri di detriti e può essere svuotato manualmente, oltre a quattro impostazioni di aspirazione e tre impostazioni di bagnatura per i tappetini. Lo scanner Lidar del robot aspirapolvere a forma di D gli consente di muoversi in casa senza che l'utente debba dirigerlo. Grazie alla tecnologia integrata, l'aspirapolvere pulirà la casa in modo rapido ed efficiente seguendo un percorso prestabilito anziché vagare senza meta. Essendo abilitato al Wi-Fi, è possibile utilizzare il proprio smartphone e/o Amazon Alexa per comandarlo.

Il Dreame Bot W10 è il primo modello dell'azienda ad avere un design a forma di D come il Neato D8, completo di un paraurti in plastica che racchiude il lato più piatto dell'apparecchio. Il robot aspirapolvere ha tre pulsanti sulla parte superiore: uno per avviare e interrompere la pulizia, uno per attivare la modalità di pulizia a punti per le aree particolarmente sporche e uno per rimandare l'aspirapolvere alla sua base di ricarica. Inoltre, sulla parte superiore dell'unità, dietro l'apparecchio, è montato un sensore Lidar di 3 pollici di diametro e mezzo di altezza.

Il contenitore della polvere del robot aspirapolvere è semplice da accedere e da svuotare; è sufficiente sollevare la parte superiore dell'unità. Approfitta ora dello sconto del 49% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

