Robot aspirapolvere di Lefant con base, Wi-Fi e controllo tramite Alexa: SCONTO FOLLE del 57% su Amazon

Il nuovo robot aspirapolvere M210-Pro di Lefant è tutto ciò che hai bisogno per pulire la tua casa a fondo. Con una potenza di aspirazione di 2200Pa, un profilo ultra sottile e funzionalità avanzate come Wi-Fi, app e controllo vocale con Alexa, si adatta perfettamente alle tue esigenze di pulizia. Acquistalo ora su Amazon a soli 99,99€ invece di 229,99€.

Il robot inoltre è in grado di catturare efficacemente polvere, sporco e peli di animali domestici da ogni tipo di pavimento. Con il suo profilo ultra sottile di 7,6 cm, può facilmente accedere a spazi stretti e sotto mobili.

E' dotato di 6 modalità di pulizia, tra cui pulizia casuale, a spirale e bordi, per adattarsi alle diverse esigenze di pulizia della tua casa. Puoi anche programmarlo per iniziare la pulizia in determinati orari attraverso l'applicazione mobile.

La connessione Wi-Fi e l'app dedicata ti consentono di controllarlo da remoto, programmare la pulizia e ricevere notifiche in tempo reale sullo stato della pulizia. Inoltre, supporta il controllo vocale tramite Alexa.

Con una batteria che offre fino a 120 minuti di autonomia, può anche pulire grandi aree senza necessità di ricariche frequenti. Quando la batteria è scarica, torna automaticamente alla sua base di ricarica e riprende la pulizia una volta carico.

Approfitta ora dello sconto FOLLE del 57% e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

