Robot aspirapolvere DEEBOT N8: su Amazon con un'offerta oltre 130,00€ di RISPARMIO

Tenere pulita la casa è una cosa indispensabile fin dai tempi più remoti, ma mai come in questo periodo storico è stato possibile rendere la pulizia a terra qualcosa di comodo, o addirittura a fatica zero. Questo accade grazie a prodotti come i robot aspirapolvere, che grazie alla loro tecnologia di mappatura della casa riescono a fare tutto in completa autonomia. ECOVACS si occupa di questo tipo di tecnologia da oltre 23 anni, e i suoi prodotti sono una garanzia, come questo DEEBOT N8 2 in 1.

Da oggi su Amazon il robot è scontato di oltre 50,00€, ma che con l'applicazione del coupon arriva addirittura a oltre 130,00€ risparmiati dal prezzo originale. Un'occasione a dir poco ghiotta e impossibile da farsi sfuggire.

DEEBOT N8: addio polvere in casa

Questo prodotto non solo è di una comodità mai vista, dato che potrete pulire la casa semplicemente stando seduti in poltrona, ma potrete anche comandarlo tramite Amazon Alexa e Google home (oltre che l'applicazione dedicata di ECOVACS sul cellulare), cosa che faciliterà ancora di più l'utilizzo da parte dell'utente.

il DEEBOT N8 sfrutta la tecnologia TrueMapping con laser e sensori avanzati per rilevare la casa, 4 volte più accuratamente di una normale mappatura. Inoltre tramite la tecnologia OZMO, è in grado di aspirare e lavare allo stesso tempo. Un gioiellino che farà la gioia della vostra casa e della vostra schiena.

