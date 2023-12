Robot aspirapolvere Conga 999 A MENO DI 100€ su Amazon

Il robot aspirapolvere Conga 999 fa parte delle migliori offerte Amazon della giornata di oggi. Infatti è disponibile a 99,00€ invece che a 119,90€, grazie allo sconto del 17% che permette di risparmiare circa 20 euro rispetto al prezzo di listino. Ecco il link all’offerta.

Conga 999 Origin Genesis del marchio Cecotec è tra i migliori robot aspirapolvere in circolazione per rapporto qualità-prezzo. Tra i suoi principali punti di forza possiamo citare l’autonomia fino a 120 minuti, le funzionalità che permettono una pulizia profonda e la funzione di asciugatura.

Robot aspirapolvere Conga 999 in offerta a 99€ su Amazon

Il Conga 999 è un moderno robot aspirapolvere 5 in 1: spazza, aspira, lava, lava e asciuga. Una delle caratteristiche chiave è la tecnologia Total Surface associata all'autonomia fino a 120 minuti, che garantisce una pulizia della casa completa. E per soddisfare le esigenze di tutti, troviamo 5 programmi diversi e 2 livelli di pulizia (come accennato qui sopra, tra le funzioni disponibili c'è anche quella di asciugare il pavimento dopo il lavaggio).

Un ulteriore fiore all'occhiello del robot di Cecotec è la navigazione autonoma, grazie alla quale riesce ad adattarsi alla casa, rilevare gli eventuali ostacoli, pulire sotto i mobili e prevenire le cadute dove sono presenti zone con diversi livelli di altezza.

Il robot aspirapolvere di Cecotec Conga 999 è in offerta a soli 99,00€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, per questo gli utenti che sono abbonati a Prime possono avere a disposizione le spese di spedizione gratuite.

