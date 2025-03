Robot aspirapolvere con 6.000Pa e sensore laser: SCONTO XL del 56%

Lefant è un'azienda che riesce a garantire la qualità e l'affidabilità nei suoi prodotti e oggi, su Amazon, per l'ultimo giorno di Festa delle Offerte di Primavera viene messo in sconto del 56% il suo robot aspirapolvere per un costo totale e finale di 219,99€. Approfittane ora!

Robot aspirapolvere Lefant: ecco le caratteristiche

Il robot aspirapolvere Lefant N3 è la soluzione ideale per una pulizia impeccabile e senza sforzo. Grazie alla sua potenza di aspirazione aggiornata a 6000 Pa, è in grado di rimuovere efficacemente sporco, detriti e peli di animali domestici su qualsiasi superficie, inclusi pavimenti in legno, ceramica e moquette.

Dotato della tecnologia Lavaggio con Vibrazione Sonica, N3 pulisce in profondità simulando il movimento di una mano che strofina il pavimento. Con una vibrazione ad alta frequenza fino a 12.000 volte al minuto, è in grado di eliminare anche le macchie più ostinate. Inoltre, il serbatoio dell’acqua a controllo elettronico intelligente permette di regolare il flusso dell’acqua su 3 livelli, evitando che il mop sia troppo asciutto o troppo bagnato.

La sua tecnologia di mappatura laser D-ToF e il sistema di evitamento degli ostacoli X-Laser garantiscono una navigazione precisa anche al buio. Il robot è anti-caduta, anti-collisione e anti-inceppamento, garantendo una pulizia fluida e senza interruzioni.

Grazie al riconoscimento ultrasonico del tappeto, il robot evita i tappeti durante il lavaggio e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione in modalità solo aspirazione, per una pulizia più profonda. La batteria da 5200 mAh offre fino a 200 minuti di autonomia, con una pulizia silenziosa per non disturbarti. Inoltre, torna automaticamente alla stazione di ricarica quando la batteria è scarica o la pulizia è completata.

Oggi, su Amazon, per l'ultimo giorno di Festa delle Offerte di Primavera viene messo in sconto del 56% il robot aspirapolvere Lefant per un costo totale e finale di 219,99€. Approfittane prima che scada!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.