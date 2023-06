Nel lungo elenco dei prodotti Amazon Basics c'è anche il robot aspirapolvere slim da 18W con 6 modalità di pulizia e sensore di protezione anti-urti e cadute. L'aspetto più vantaggioso del dispositivo è però il prezzo: solo 93,50€ (spedizione inclusa) grazie allo sconto Amazon del 15%.

Meno di 95€ per il robot aspirapolvere Amazon Basics: pulizia in tutta la casa con l'affare del giorno su Amazon

Il robot aspirapolvere slim di Amazon Basics è un dispositivo automatizzato progettato per semplificare le attività di pulizia della casa. Il dispositivo è sottile e compatto, quindi può raggiungere facilmente gli angoli più difficili e spazi ristretti della casa o dell'ufficio. È dotato di un sistema di navigazione intelligente che gli consente di muoversi in modo autonomo evitando gli ostacoli lungo il percorso. Utilizza sensori per rilevare gli ostacoli, le scale e gli eventuali pericoli presenti sulla sua strada.

Appartenente alla linea di prodotti Amazon Basics, il robot utilizza una combinazione di spazzole rotanti e una potente aspirazione per raccogliere polvere, sporco e detriti dai pavimenti. Può essere programmato per iniziare la pulizia in determinati orari, consentendoti di programmarlo anche quando non sei a casa. Inoltre, può essere controllato tramite un'applicazione mobile, consentendoti di avviare la pulizia o modificare le impostazioni da remoto.

L'assistente tech per le pulizie di casa supporta sei modalità, ovvero:

Pulizia automatica Pulizia bordi Pulizia macchie Pulizia a zigzag Pulizia manuale Pulizia turbo

Il robot aspirapolvere Slim è dotato di una batteria ricaricabile integrata, che gli consente di funzionare per un periodo di tempo prima di tornare automaticamente alla base per ricaricarsi. La durata della batteria può variare in base alle impostazioni e alla dimensione dell'area da pulire.

Infine, il device Amazon Basics è dotato di un serbatoio per la polvere facilmente accessibile e lavabile. Puoi svuotare il contenitore con facilità e pulirlo per mantenere il robot aspirapolvere in condizioni ottimali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.