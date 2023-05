Robot aspirapolvere A SOLI 100 euro su Amazon!

Non si tratta affatto di uno scherzo ma è proprio così. Oggi su Amazon puoi acquistare il robot aspirapolvere Lefant-M210 e usufruire di un duplice sconto. Non solo usufruisci dello sconto del 25% ma anche di un coupon del valore di 40 euro semplicemente flaggando la casella.

Questo significa che dal costo di mercato di 199,99 euro, cumulando le due scontistiche, alla fine quello che andrai a pagare sono soltanto 109,99 euro. Questo significa che risparmi 90 euro ed è come se lo pagassi la metà. Ma non finisce qui perché Amazon ti agevola ulteriormente consentendoti di dilazionare il pagamento in piccole rate mensili.

Robot aspirapolvere Lefant-M210: super sottile e adatta alla pulizia di tutte le superfici

Il grande punto di forza di del robot aspirapolvere Lefant è nel suo corpo piccolo e ultra sottile. Il diametro è di 28 centimetri e l'altezza è di 7,6 centimetri. Queste dimensioni gli consentono di lavorare sotto o intorno a mobili come letti, divani, ecc. Con una potenza di aspirazione pari a 1800 pa può aspirare qualsiasi cosa in maniera super efficiente.

Il robot Lefant supporta 4 modalità di pulizia, ovvero:

Autopulizia

Pulizia spot

Pulizia a muro

Pulizia manuale.

La cosa davvero bella è che puoi passare liberamente tra le diverse modalità e scegliere i livelli di potenza con un solo click sul tuo smartphone grazie alla fantastica app. Con Lefant M210 può disporre sia del lavaggio a secco che ad umido, installando appositi accessori. A differenza dei robot tradizionali che possono solo aspirare o sono dotati di serbatoi d'acqua, M210 può rimuovere piccole macchie senza però lasciare aloni di acqua sul pavimento. Può poi pulire i liquami mentre spazza detriti e lava il pavimento.

Questo robot aspirapolvere è poi dotato di un ugello a spazzola a rullo perfetto per eliminare detriti particolarmente fastidiosi come i capelli. Vi sono poi ugelli brushless avanzati e anche due spazzole laterali.

Approfitta del doppio sconto Amazon e acquista ora il robot aspirapolvere Lefant ad un prezzo davvero piccolissimo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.