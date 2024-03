Robot Aspirapolvere 2-in-1 Roborock a 100€ IN MENO: applica il MEGA COUPON

Fare le pulizie di casa sarà un gioco da ragazzi grazie a questo ultimo gioiellino della tecnologia! Si tratta del Robot Aspirapolvere roborock Q8 Max, oggi disponibile su Amazon a soli 399 euro grazie ad un mega coupon di sconto di 100 euro da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un'offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane immediatamente!

Robot Aspirapolvere roborock Q8 Max: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere roborock Q8 Max è dotato di una potenza di aspirazione HyperForce che è stata aumentata a 5.500 Pa, così da poter raccogliere facilmente sporco, capelli, polvere e peli di animali domestici da diversi tipi di pavimenti, lasciandoti ogni volta uno spazio abitativo immacolato.

Ha le doppie spazzole principali in gomma della serie S8, che rimuovono efficacemente sporco e piccole particelle di polvere e riducono l'aggrovigliamento dei capelli. Per altri tipi di sporco, come i peli sui tappeti, la capacità di pulizia aumenta del 20%.

Con la luce strutturata sulla parte anteriore del Q8 max, il sistema Reactive Tech Obstacle Evitamento misura la distanza dagli ostacoli e li evita in modo intelligente per facilitare la pulizia, riduce le collisioni con gli ostacoli e imposta zone di divieto di accesso con l'app avvisi.

La spazzatrice aspirante robotizzata Q8 max supporta fino a 240 minuti di durata della batteria, il che le consente di continuare a spazzare un'area più ampia. In più, il robot è dotato di un contenitore per la polvere da 470 ml e un serbatoio dell'acqua da 350 ml per pulire e aspirare allo stesso tempo.

