Robot aspira lavapavimenti Lefant su Amazon a META' PREZZO!

Robot aspira e lavapavimenti Lefant M1 che su Amazon è scontato del 49%

Questo costo può essere ulteriormente alleggerito grazie al servizio Cofidis che ti permette di dilazionare la spesa e pagare in piccole e comode rate mensili!

Robot aspira e lavapavimenti Lefant M1, il tuo super alleato nelle pulizie di casa!

Questo robot Lefant dotato di mappatura M1 utilizza la tecnologia di navigazione LIDAR e può scansionare e salvare una mappa della stanza. Inoltre è dotato di un accurato algoritmo AI per pianificare la pulizia di tutta la casa e un posizionamento più preciso.

Sono molteplici modalità di pulizia tra cui: temporizzazione, area selezionata, punto fisso, zona vietata virtuale e telecomando manuale. È possibile selezionare l'area e la posizione da pulire sulla mappa semplicemente tramite il proprio telefono. Inoltre, è possibile selezionare aree riservate come aree giochi per bambini e servizi igienici per evitare di pulire queste aree.

L'aspirapolvere è dotato di un serbatoio dell'acqua da 160 ml e di un secchio per la raccolta della polvere da 520 ml. Ha tre livelli di potenza di aspirazione per accogliere diversi tipi di detriti. Può anche regolare il flusso d'acqua su tre livelli grazie alla sua pompa peristaltica, che rilascia l'acqua in modo uniforme e ne impedisce l'accumulo.

Misura solo 32 cm di larghezza, il che lo rende più piccolo del 20% rispetto ad altri aspirapolvere robot LDS. Le sue dimensioni ridotte facilitano la pulizia di ambienti stretti ed è ideale per piccoli spazi tra letti, divani e angoli. Può essere controllato tramite l'app e i comandi vocali utilizzando Alexa o Google Home. L'app Lefant può essere utilizzata per monitorare il percorso di pulizia, programmare i piani di pulizia, regolare i livelli di aspirazione, modificare le modalità di pulizia e molto altro ancora.

E poi è dotato di una batteria al fosfato di ferro da 4000 mAh che può coprire un'area di pulizia massima di 200 metri quadrati e fornire 150 minuti di tempo di pulizia quando è completamente carica. Quando il livello della batteria scende al di sotto del 15%, il robot aspirapolvere si ricarica automaticamente



