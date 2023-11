Da oggi lavare i pavimenti di casa non sarà più un tuo problema perché a preoccuparsene sarà lui: il robot aspira e lavapavimenti Dreame L10s Ultra che oggi su Amazon, grazie agli sconti Black Friday, è tuo con un risparmio netto di ben 200 euro!

E poi con il servizio Cofidis che Amazon mette a tua disposizione puoi dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L10s Ultra per una casa sempre pulita e in ordine senza che tu muova un dito!

DrameBot L10s Ultra è una combinazione perfetta delle più diffuse tecnologie di pulizia robotica, un robot aspirapolvere completamente automatizzato che pulisce i pavimenti e si pulisce da solo. Questo modello all’avanguardia integra lo svuotamento automatico della polvere, la pulizia e asciugatura automatica del mocio, una navigazione avanzata e personalizzabile con rilevazione ostacoli e telecamera basata sull’intelligenza artificiale per offrire prestazioni di pulizia impressionanti e a mani libere. Automatizzate le vostre pulizie quotidiane e tornate a casa trovando pavimenti appena puliti e profumati: iniziate a godervi la vostra casa.

Il sistema di svuotamento automatico utilizza l’esclusiva tecnologia DualBoost 2.0, progettata a basso rumore per svuotare autonomamente in pochi secondi la polvere del robot in un sacco della polvere capiente 3L. Dreame L10s Ultra ha una batteria da 5200mAh, elimina lo sporco con una potente aspirazione da 5.300Pa e doppi spazzoloni rotanti con forte pressione da 180rpm. Il design intelligente della spazzola solleva le particelle sottili e rende facile districare peli di animali e capelli. La regolazione automatica dell’aspirazione consente diverse impostazioni di potenza in base alla superficie per laminato, moquette o pavimenti duri. Tecnologia avanzata con rilevamento automatico dei tappeti quando il mocio è installato: il serbatoio d'acqua da 2.5L della base consente di lavare parquet, piastrelle, pvc vinilico o altre superfici coprendo fino a 200 m².

La navigazione con Intelligenza Artificiale garantisce una pulizia efficiente ed efficace di tutta la casa. L10s Ultra utilizza una telecamera RGB e una luce strutturata 3D per scansionare e personalizzare le strategie di pulizia e generare automaticamente percorsi in base al tipo di ostacolo, al pavimento e alla stanza. Prendi il controllo tramite l'App per personalizzare la pulizia in base alla tua casa e ai tuoi programmi. Metti in pausa o interrompi la pulizia con i comandi vocali o supervisiona la tua casa utilizzando il controllo video dell'app Dreamehome.

Prendilo ora su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.