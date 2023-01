Roborock S7 Pro Ultra, l'aspirapolvere robot ha un prezzo eccezionale su Amazon

In termini di aspirapolvere robot, il Roborock S7 Pro Ultra è uno dei migliori robot sul mercato. La linea più recente e ricca di funzioni di questo noto produttore, la serie Roborock S7, è la migliore in assoluto. Esistono due varianti principali di Roborock S7, S7 standard o MaxV S7. La variante MaxV si differenzia in modo evidente dall'altro modello per l'uso dell'intelligenza artificiale e per le superiori capacità di evitare gli ostacoli. Acquistalo su Amazon a soli 899,99€ invece di 1199,00€.

Con una forza di aspirazione massima di 5100 Pa, questo modello non lascia spazio alla sporcizia. Questi numeri sono più del quadruplo di quelli che si otterrebbero con un normale aspirapolvere Roborock S7. Per rimuovere anche lo sporco più resistente, il Roborock S7 Pro Ultra dispone di una modalità Max+ dedicata che gli consente di generare una forza di aspirazione eccezionale. Ma è anche possibile accedere a impostazioni meno potenti che dovrebbero essere sufficienti nella maggior parte delle situazioni. Tuttavia, l'efficienza dell'aspirazione è solo l'inizio.

Per evitare che i capelli si arriccino troppo facilmente, questo sistema include una spazzola in gomma di lunga durata. Questo dispositivo di pulizia automatica ha anche una funzione di pulizia. Inoltre, a differenza dei robot aspirapolvere tradizionali, il meccanismo di vibrazione VibraRise di Roborock S7 Pro Ultra consente una pulizia precisa e rimuove i detriti secchi.

Il produttore sostiene che, poiché la pulizia avviene a 3.000 vibrazioni al minuto, è fino al 30% più efficace dei metodi tradizionali. Il meccanismo di pulizia del robot è molto efficace e può raccogliere automaticamente i panni sporchi dal pavimento. Inoltre potete usarlo per indicare al Roborock S7 Pro Ultra la posizione nello spazio in cui vi trovate, in modo che possa mettersi al lavoro. Naturalmente, vi è una pletora di altri processi cognitivi utili, come la compatibilità con Google Assistant e la possibilità di gestire l'aspirapolvere dall'interno dell'app. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistale su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

