RIVOLUZIONA le pulizie di casa con l'iRobot Roomba SCONTATISSIMO AL 32%

Rendi casa impeccabile senza il minimo sforzo con l'iRobot Aspirapolvere Roomba e6192, oggi in mega offerta su Amazon a soli 249 euro grazie ad uno sconto maxi del 32%.

Questo vuol dir che potrai risparmiare quasi 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un'occasione del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

iRobot Aspirapolvere Roomba e6192: tutte le funzionalità

L'iRobot Aspirapolvere Roomba e6192 è l'alleato perfetto per le pulizie di casa grazie alle sue funzionalità all'avanguardia.

Aspira lo sporco ostinato grazie a un sistema di pulizia a tre fasi che utilizza doppie spazzole in gomma multi-superficie ed è dotato di una potenza di aspirazione 5 volte più potente rispetto al modello precedente.

Il dispositivo è dotato di una suite completa di sensori avanzati che gli consente di evitare gli ostacoli e di navigare sotto, intorno ai mobili e lungo i bordi delle pareti. In questo modo la pulizia dei pavimenti sarà impeccabile e precisa anche negli angoli più nascosti.

In più, grazie alla nuova app iRobot Home, potrai ottimizzare le faccende domestiche: avrai a disposizione mappe migliorate, il riconoscimento delle stanze e suggerimenti stagionali come quelli inerenti alle pulizie extra nei periodi di muta del tuo animale o di picco delle allergie.

L'ulteriore punto di forza del Robot Roomba è la sua compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa: potrai controllare le pulizie semplicemente con i comandi vocali così da essere libero di svolgere in contemporanea qualsiasi altra attività.

Oggi l'iRobot Aspirapolvere Roomba e6192 è in mega offerta su Amazon a soli 249 euro grazie ad uno sconto maxi del 32%. Rivoluziona oggi stesso il modo di pulire casa approfittando di questa mega offerta!

