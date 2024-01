Rivoluziona il tuo lavoro da casa con il Lenovo ThinkCentre a 499,99€ (RICONDIZIONATO AMAZON)

In queste ore su Amazon è possibile acquistare il Lenovo ThinkCentre TIO24 Gen3 a soli 499 euro. Il prodotto è ricondizionato in condizioni eccellenti e coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno. Inoltre beneficia della spedizione Amazon, con gli utenti Prime che non pagano nulla per le spese di spedizione. Ecco il link all'offerta.

Il ThinkCentre TIO24 Gen3 di Lenovo è un computer all-in-one che unisce un mini PC Lenovo M700 Tiny insieme a un monitor FullHD da 23,8 pollici. Offre prestazioni di livello superiore per rispondere a qualsiasi tipo di esigenza, dall'utilizzo di software pesanti alla navigazione sul web, passando per la visione di contenuti multimediali.

Il modello TIO24 Gen3 in offerta in queste ore su Amazon è dotato di un processore Intel Core i5-7400T, affiancato da un'unità SSD da 512 GB e 16 GB di RAM, e con Windows 11 Pro come sistema operativo. Inoltre è presente una webcam con risoluzione FullHD, utile per chi è abituato a collegarsi tramite video per conference call e videochiamate.

Da segnalare anche le dimensioni ultra-compatte, ideali per tutte quelle persone che hanno la necessità di aumentare la loro produttività in casa non disponendo però di molto spazio sulla scrivania. In più è molto semplice sia da configurare che utilizzare, ecco perché è il prodotto ideale per qualsiasi ambiente domestico o di lavoro.

Il computer all-in-one Lenovo ThinkCentre TIO24 Gen3 è in offerta a soli 499,99 euro su amazon.it. Il prodotto è ricondizionato in condizioni eccellenti e nel momento in cui scriviamo ne sono rimasti disponibili soltanto quattro.

