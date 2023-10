Rivoluziona il tuo customer service con Tidio

Un buon customer service capace di offrire soluzioni rapide ed efficaci ai problemi dei clienti può fare la differenza. Se sei alla ricerca di una piattaforma che possa dare una svolta alla gestione del servizio clienti della tua azienda, prova Tidio. Si tratta di un servizio con varie funzionalità utili. Ad esempio, con un account Tidio Multichannel puoi visualizzare tutti i messaggi che ricevi su WhatsApp, Messenger, Instagram, e-mail e live chat in un’unica scheda. Puoi inoltre creare fino a 35 modelli di chatbot per generare lead ed evitare che i clienti abbandonino il carrello prima dell’acquisto. Tidio ti consente anche di tracciare le attività degli utenti sul tuo sito in tempo reale e coinvolgere gli utenti con il widget della live chat, per offrire consigli e sconti. Non è tutto qui. Il vero punto forte di Tidio è Lyro AI, ovvero il suo chatbot dotato di intelligenza artificiale.

Lyro: il chatbot di Tidio che risolve fino al 70% dei problemi degli utenti

L’AI può essere uno strumento strategico per garantire la crescita di un’azienda. Lyro è una soluzione perfetta, poiché interagisce con clienti e risponde alle domande in meno di 6 secondi. Questo chatbot è in grado di gestire fino al 70% delle domande comuni dei clienti. Lyro può anche essere essenziale durante i picchi di domanda, poiché capace di rispondere a più clienti contemporaneamente. Inoltre, il chatbot comprende il contesto e ricorda le domande precedenti per generare risposte dettagliate e coerenti. Con Lyro Connect puoi aggiungere il chatbot al tuo sistema helpdesk in meno di un’ora (qualunque esso sia). Tidio offre le prime 50 conversazioni (uniche) di Lyro AI gratis. In seguito, sarà possibile acquistare ulteriori conversazioni optando per uno dei piani di Lyro: da 50 (39 dollari) fino a 200 conversazioni (140 dollari).

Tidio, nella sua versione gratuita, include alcune funzioni base, come 50 live chat, 100 chatbot trigger e la messaggistica integrata. Il piano Starter, da 29 dollari al mese, include 100 live chat e 500 chatbot trigger. Il piano Communicator, da 25 dollari al mese, offre contatti e chatbot trigger senza limiti. Il piano Chatbots, da 29 dollari al mese, è simile al piano Communicator, ma permette anche di creare chatbot personalizzati. Infine, il piano Chatbots & Communicator è un mix delle due soluzioni ed è disponibile a partire da 54 dollari al mese. Se desideri ottenere di più, puoi passare a Tidio+, al prezzo di 394 dollari al mese. Questo piano ti offre tutte le funzionalità premium di Tidio (comprese conversazioni illimitate di Lyro AI), ma anche un supporto personalizzato. Prova Tidio gratis per 7 giorni e scopri un nuovo modo di gestire il tuo servizio clienti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.