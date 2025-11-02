Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Riunioni, call e email anche in viaggio: eSIM Saily per chi lavora in movimento

Con Saily, la eSIM per professionisti, resti connesso in oltre 150 Paesi senza costi di roaming. Perfetta per viaggi di lavoro e trasferte internazionali.
Riunioni, call e email anche in viaggio: eSIM Saily per chi lavora in movimento
Con Saily, la eSIM per professionisti, resti connesso in oltre 150 Paesi senza costi di roaming. Perfetta per viaggi di lavoro e trasferte internazionali.
Roberta Bonori
Pubblicato il 2 nov 2025
Riunioni all’estero, trasferte improvvise, eventi da seguire in tempo reale. Per chi viaggia per lavoro, restare connessi è fondamentale. Con Saily, la eSIM digitale che funziona in oltre 150 Paesi, puoi dire addio ai problemi di rete e alle spese di roaming: la tua connessione ti segue ovunque, in modo stabile, veloce e senza interruzioni.

Viaggia con l'eSIM di Saily

La eSIM pensata per i professionisti in movimento

Con Saily non servono SIM fisiche né complicate configurazioni. Scarichi l’app, scegli il piano dati e sei subito operativo. In pochi secondi puoi collegarti alle riunioni online, inviare documenti, gestire le email o consultare le tue piattaforme di lavoro in cloud, ovunque tu sia.

Che tu stia partecipando a una fiera internazionale a Berlino, visitando un cliente a Londra o lavorando in remoto da Dubai, con Saily resti connesso come se fossi nel tuo ufficio. Con la eSIM di Saily non devi cercare Wi-Fi pubblici o cambiare SIM a ogni Paese. Tutto avviene in digitale: ti basta un clic per scaricare il profilo eSIM e iniziare a navigare con una connessione stabile e sicura. Paghi solo per i dati che ti servono e scegli tra diversi piani in base alla durata della trasferta o al volume di traffico richiesto. Niente sorprese, niente costi nascosti. Saily sa che il tempo è la risorsa più preziosa di chi viaggia per lavoro. Per questo offre un servizio clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronto ad assisterti in qualsiasi momento tramite chat o email. Che si tratti di configurare la eSIM, modificare il piano dati o risolvere un problema di connessione, un operatore reale è sempre pronto a rispondere - anche se sei dall’altra parte del mondo. Per i professionisti e le aziende che si muovono spesso, Saily è la soluzione ideale per restare produttivi, collegati e sempre un passo avanti.

Viaggia con l'eSIM di Saily

