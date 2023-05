Ritorna bambino con questo set LEGO del Castello di Hogwarts in promo su Ebay

Per i fan di Harry Potter, il Castello di Hogwarts LEGO Harry Potter rappresenta un modo affascinante per entrare nel mondo incantato dei loro personaggi preferiti. Ora disponibile su Ebay a soli 431 euro, questo set di costruzione LEGO offre un'esperienza unica per costruire e giocare, indipendentemente dalla tua età.

Il LEGO Harry Potter (codice modello 71043) non è solo un set di costruzioni, ma un'avventura dettagliata e autentica che ti catapulta nel mondo di Harry Potter. Composto da oltre 6000 pezzi, questo set rappresenta fedelmente le aule, le torri e i segreti del famoso castello di Hogwarts.

Oltre al castello, il set include anche diverse minifigure dei tuoi personaggi preferiti tra cui Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Albus Silente, e molti altri. Queste minifigure permettono di ricreare le tue scene preferite dei libri e dei film o di inventare nuove storie magiche.

Costruire il Castello di Hogwarts non è solo un'esperienza divertente, ma anche un viaggio attraverso la storia della serie. Ogni dettaglio del castello, dalle sue torri fino ai quadri parlanti, è stato realizzato con cura per catturare l'essenza della magia del film.

In sintesi, il Castello di Hogwarts è più di un semplice set di costruzione. È un'avventura immersiva nel mondo della serie, ed è un modo per portare un pezzo di queste avventure nel tuo salotto. Approfitta ora dell'offerta speciale su Ebay grazie al 10% di sconto.

