RISPARMIO ENORME per la Power Bank SENZA FILI ora in offerta!

Hai sempre bisogno di una fonte di sicurezza per la batteria del tuo smartphone? Magari perché si scarica facilmente, o perché ne fai un uso importante per lavoro o per altro? Questa è l'occasione che stavi aspettando per avere dalla tua parte, con pochissimi Euro, una power bank da 10.000mAh e allo stesso tempo una comodità infinita grazie all'assenza di fili!

Infatti da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon una power bank 10.000mAh wireless a soli 19,20€ con uno sconto del 40% sul totale se deciderai di applicare il coupon di gennaio!

Mai più senza batteria!

Questa power bank è realizzata con un'esclusiva tecnologia di aspirazione magnetica, e supporta la ricarica rapida wireless da 5W/7,5W/10W/15W. In particolare supporta la ricarica rapida da 7,5 W.

Portai anche utilizzarla in modo cablato: infatti questa power bank 10.000mAh wireless ha una porta di uscita USB-C che supporta la ricarica rapida PD da 22,5 W. Inoltre è comoda, piccola, e assolutamente sicura grazie alle protezioni multiple applicate al prodotto. Una comodità in più, incredibile, di cui presto non potrai più fare a meno!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.