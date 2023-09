RISPARMIO ASSURDO sul computer portatile HP Gaming Victus 16, ora in OFFERTA

Un portatile da gaming per molte persone è un compromesso accettabile per buttarsi a capofitto nel mondo dei videogiochi, quando magari lo spazio non permette un PC fisso. E se potessi acquistarne uno senza compromessi dal punto di vista della potenza, a un prezzo che ti farà risparmiare veramente tanto? Questo è il caso del portatile HP Gaming Victus 16.

Ebbene, da oggi potrai acquistare in offerta su Amazon il PC portatile HP Gaming Victus 16 a soli 1.099€, con uno sconto del 15% che ti farà risparmiare ben 200€ sul totale!

Giocare dove vuoi, al TOP

Questo notebook HP monta un processore Intel Core i5-13500H con Intel Integrated SoC per alte prestazioni, che raggiunge una velocità fino a 4,7GHz di frequenza di boost, 18MB di cache L3, 12 core, 16 thread. La scheda grafica è una Nvidia Geforce RTX 4050 da 6GB GDDR6, permette di sfruttare i giochi più recenti con ray-tracing migliorato con la potenza di Ampere, l'architettura NVIDIA RTX.

Non finisce qui, perché la velocità di questo PC portatile HP Gaming Victus 16 è garantita anche grazie alla memoria SSD da 512GB NMVE PCIe M.2. Lo schermo è da 16.1" con risoluzione FHD (1920 x 1080p), con pannello IPS Antiriflesso, e un Refresh Rate 144Hz.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.