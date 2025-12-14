Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Risparmiare sul telefono a Natale: scegli Kena Mobile a soli 5,99€ al mese
A Natale regalati il risparmio con Kena Mobile a 5,99€ al mese. Minuti illimitati, SMS e giga inclusi, prezzo bloccato e zero sorprese.
Roberta Bonori
Pubblicato il 14 dic 2025
A Natale pensiamo ai regali per tutti, ma spesso dimentichiamo quello più importante: la tranquillità. In un periodo in cui le spese aumentano, scegliere di risparmiare ogni mese è un vero regalo per sé stessi. Con Kena Mobile a 5,99€, puoi ridurre i costidel telefono senza rinunce, mantenendo una connessione affidabile e una tariffa chiara, che non cambia nel tempo.

Passa a Kena Mobile

Kena Mobile: meno spese, più serenità ogni giorno

Kena Mobile nasce per chi vuole semplicità e controllo. Utilizza la rete TIM, garantendo una copertura solida su tutto il territorio italiano, ma con un approccio essenziale: paghi solo ciò che serve, senza sorprese e senza costi inutili. L’offerta da 5,99€ al mese include tutto ciò che davvero conta:

  • Minuti illimitati verso tutti

  • SMS inclusi

  • Giga per navigare ogni giorno

  • Prezzo bloccato, senza aumenti futuri

  • Nessun vincolo contrattuale

È una soluzione ideale per chi desidera iniziare il nuovo anno con meno pensieri e più equilibrio nel bilancio familiare. Regalarsi un’offerta mobile più conveniente significa fare una scelta consapevole. Ogni mese risparmi qualcosa che puoi dedicare a ciò che ami davvero: la famiglia, il tempo libero, le piccole cose che rendono speciali le giornate. Kena Mobile è perfetta:

  • Per chi vuole abbassare le spese fisse

  • Per un secondo numero o per tutta la famiglia

  • Per chi cerca una tariffa stabile e affidabile

  • Per chi è stanco di rimodulazioni e costi imprevisti

L’attivazione è semplice e veloce, online o nei punti vendita autorizzati, senza stress e senza interruzioni del servizio. Il Natale passa, ma il risparmio resta. Con Kena Mobile a 5,99€, fai un regalo che dura mese dopo mese, senza pacchetti da scartare ma con una bolletta più leggera e la serenità di sapere esattamente quanto spendi.

Passa a Kena Mobile

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

