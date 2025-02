Risparmiare sugli acquisti online con una VPN: è un trucco semplice ed efficace

Ci sono tanti motivi per utilizzare una VPN: uno di questi è, senza dubbio, la possibilità di risparmiare sugli acquisti online, sfruttando appieno le caratteristiche di una VPN illimitata che consente di bloccare il tracciamento da parte dei siti web, grazie alla crittografia, e di "spostare" il proprio IP in un altro Paese, semplicemente scegliendo un server VPN situato all'estero.

In questo modo, i siti web non possono raccogliere informazioni sull'utente, proponendo prezzi basati sulla sua cronologia di navigazione (e generalmente più alti), ed è possibile evitare le discriminazioni di prezzo, accedendo ai prezzi praticati in un altro Paese. Questi trucchi si rivelano ottimi per la prenotazione di biglietti aerei e di soggiorni oltre che per l'acquisto di contenuti digitali (giochi, software e altro ancora).

La VPN giusta da scegliere, in questo caso, è NordVPN che ora viene proposta con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese, attivando il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso, in alternativa al piano mensile da 12,99 euro. Per sfruttare l'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN: è la VPN da scegliere per rispamriare

NordVPN è, da tempo, un punto di riferimento del settore delle VPN, mettendo a disposizione degli utenti un servizio senza limiti di banda e di traffico dati. La VPN garantisce la protezione della crittografia oltre che una politica no log, per assicurare l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento. C'è poi un network di migliaia di server, distribuito in oltre 100 Paesi al mondo. NordVPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea.

Grazie alla promozione in corso, scegliere NordVPN diventa ancora più conveniente. Il servizio ha un costo di 3,39 euro al mese, optando per il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Questa soluzione assicura la possibilità di poter sfruttare una VPN per un lungo periodo con un costo contenuto. L'offerta prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal.

