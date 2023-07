Risparmia tutto l'anno con Surfshark VPN: 82% di sconto e 2 mesi gratis

Sei preoccupato per la tua privacy online? Vuoi navigare in modo sicuro e anonimo? Allora, è giunto il momento di scoprire Surfshark VPN, una soluzione completa e affidabile per garantire la tua sicurezza digitale. Al momento c'è un'offerta da non perdere: uno sconto dell'82% che ti permette di accedere a tutte le funzionalità di Surfshark a partire da soli 2,30 euro al mese. Inoltre, due mesi te li regala Surfshark.

Surfshark VPN: proteggi la tua privacy in modo completo

In un'era in cui la privacy online è sempre più a rischio, è fondamentale dotarsi di uno strumento affidabile che protegga i nostri dati e le nostre attività online. Ecco dove entra in gioco Surfshark VPN, uno dei principali provider di servizi di VPN disponibili sul mercato.

Questo potente strumento ti permette di navigare in modo anonimo e sicuro: grazie all'utilizzo di protocolli sicuri e veloci e alla crittografia AES 256 GCM, Surfshark garantisce che le tue informazioni siano sempre protette durante la navigazione. Inoltre, la politica rigorosa di no-log assicura che nessuna delle tue attività online venga registrata o conservata, offrendo un ulteriore livello di tranquillità.

La vasta rete di server di Surfshark ti offre accesso a oltre 3200 server in 65 paesi. Questo significa che puoi godere di connessioni veloci e affidabili ovunque tu sia nel mondo. I server sono basati su una sola RAM al 100% e vengono costantemente aggiornati e cancellati per garantire la massima sicurezza e privacy.

Surfshark va oltre le aspettative con le sue funzioni esclusive progettate per massimizzare la tua esperienza di navigazione sicura. La funzione "Kill Switch" impedisce la perdita di dati in caso di interruzione della connessione VPN, mentre "CleanWeb" blocca annunci, banner, tracker, malware e tentativi di phishing, proteggendo ulteriormente la tua navigazione. Vuoi raddoppiare la sicurezza? Con la funzione "MultiHop" puoi connetterti contemporaneamente a due server diversi, aumentando ulteriormente la tua sicurezza e anonimato online.

Approfitta ora dell'offerta di Surfshark VPN e proteggi i tuoi dati ovunque tu sia e qualunque dispositivo tu stia utilizzando. Con un prezzo davvero conveniente che parte da soli 2,30 euro al mese, avrai accesso illimitato a tutte le funzionalità di Surfshark su smartphone, portatili, tablet, estensioni, TV e router Wi-Fi.

