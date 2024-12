Risparmia tempo: prova la riconciliazione automatica delle fatture di Tot

La gestione della contabilità aziendale, tra incassi e pagamenti, è un processo complesso che richiede un considerevole dispendio di energie e di tempo. In questo ambito occupa un ruolo fondamentale la riconciliazione bancaria, grazie alla quale è possibile tenere sotto controllo e gestire le finanze della propria attività. Per ridurre gli errori e ottimizzare i tempi, la soluzione ideale è affidarsi a un conto aziendale online che integri il servizio di riconciliazione automatica delle fatture.

Il conto aziendale Tot, azienda fintech 100% italiana, include un'integrazione diretta con il cassetto fiscale dell'azienda. Ciò permette all'utente di importare in automatico sul proprio account fatture e corrispettivi indipendentemente dal sistema di fatturazione elettronica in uso, senza temere che vi siano errori, omissioni di dati o discrepanze tra i numeri.

Tot è una piattaforma interamente online che nasce per semplificare la gestione del proprio business. Oltre alla riconciliazione delle fatture in automatico, include anche l'export del file per la prima nota, il pagamento dei fornitori con un clic grazie alla pre-compilazione del bonifico che importa tutti i dati della fattura riducendo così i margini di errore e velocizzando i processi di pagamento. In più c'è la possibilità di assegnare l'accesso al conto ai propri collaboratori per il supporto nella gestione amministrativa.

Per i primi 30 giorni il conto Tot è gratuito. I nuovi clienti possono accedere a tutte le sue funzionalità, oltre che richiedere la carta di credito aziendale Visa.

Cos'è la riconciliazione delle fatture

La riconciliazione delle fatture è il processo che mette a confronto le fatture emesse e ricevute con i pagamenti effettuati e ricevuti. L'obiettivo è di assicurarsi che le transazioni siano state registrate in modo corretto, senza discrepanze. Così facendo, i conti aziendali saranno più accurati, con l'opportunità inoltre di identificare - qualora ve ne siano - eventuali frodi o errori commessi in precedenza.

Perché la riconciliazione delle fatture è importante

Per un qualsiasi tipo di attività i vantaggi della riconciliazione delle fatture sono diversi. Ecco quelli principali:

gestione del flusso di cassa : ci si assicura di pagare solo per quanto ordinato e ricevuto;

: ci si assicura di pagare solo per quanto ordinato e ricevuto; rendiconti finanziari accurati : verifica della corrispondenza tra fatture e ordini di acquisto;

: verifica della corrispondenza tra fatture e ordini di acquisto; mantenimento di buone relazioni con i fornitori : risoluzione veloce di eventuali discrepanze e pagamenti precisi e puntuali per i fornitori;

: risoluzione veloce di eventuali discrepanze e pagamenti precisi e puntuali per i fornitori; revisione contabile : un registro contabile accurato evita multe e problemi di conformità normativa;

: un registro contabile accurato evita multe e problemi di conformità normativa; policy interne all'azienda: garanzia del rispetto delle policy interne e rilevazione di eventuali errori.

Riconciliazione automatica delle fatture con Tot

Il conto business Tot offre il servizio di riconciliazione automatica delle fatture. Il funzionamento è molto semplice: grazie all'integrazione con il cassetto fiscale dell'attività, Tot è in grado di sincronizzare in automatico le fatture con le transazioni in uscita e in entrata. Ciò rende possibile l'export del file in formato Excel o CSV con un clic, documento che poi il titolare dell'azienda invierà al commercialista per la realizzazione della prima nota.

Il servizio proposto dalla piattaforma Tot consente dunque di trasformare un lavoro per il quale di solito si impiegano un paio d'ore in un'operazione tanto veloce quanto precisa, evitando omissioni di dati ed errori.

Maggiori dettagli e informazioni al riguardo sono disponibili su questa pagina del conto aziendale Tot.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.