Risparmia tempo e denaro con Revolut, la soluzione finanziaria smart e veloce

Il panorama finanziario non è statico, ma si evolve continuamente. Per questo motivo, la fintech Revolut è all'avanguardia in quanto a soluzioni di digital banking.

Sono più di 35 milioni gli utenti che in tutto il mondo hanno scelto Revolut. Ciò grazie all'esperienza bancaria moderna, flessibile e su misura che la fintech offre.

Con Revolut, il tuo smartphone diventa il mezzo per fare tutto ciò che ti occorre, come bonifici nazionali e internazionali in più di 160 paesi e in 36 valute diverse.

La piattaforma, oltre a consentire la gestione quotidiana del proprio denaro, offre anche l’opportunità di investire in azioni, criptovalute e materie prime. Anche se non sei ferrato in mercati finanziari, la fintech facilità tutto ed a misura di budget.

Revolut: la personalizzazione è uno dei suoi punti di forza

La personalizzazione è uno dei punti di forza di Revolut. Viaggi spesso per lavoro o svago? Ami investire il tuo denaro o desideri gestirlo in modo più intelligente?

Revolut risponde a queste esigenze con una vasta gamma di piani, da quello gratuito fino a quelli più esclusivi, come Premium, Metal e Ultra.

Per catturare l’attenzione degli utenti in cerca di una soluzione completa, Revolut ha lanciato una promozione unica: tre mesi di abbonamento gratuito al piano Premium.

Con questo ottieni bonifici illimitati e il cashback sulle prenotazioni di hotel. Inoltre, le notifiche di pagamento sono istantanee. Il tutto in totale sicurezza.

Monitorando costante il tuo conto, puoi prevenire le frodi e proteggere le credenziali di accesso alla carta. Con l'app, poi, puoi gestire le spese e il budget.

Per ottenere i tre mesi gratuiti di Premium, devi cliccare sul bottone qui sotto per entrare nella pagina dedicata, inserire il tuo numero di cellullare e, una volta completata la registrazione, effettuare l’upgrade a Premium.

