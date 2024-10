Risparmia sulle vacanze di Natale con il programma RevPoints di Revolut

L'estate è finita da meno di un mese, ma sono già in tanti che in questi giorni stanno pianificando le loro prossime vacanze di Natale. E in loro aiuto arriva RevPoints, il programma gratuito dell'app finanziaria Revolut che offre innumerevoli vantaggi agli amanti dei viaggi.

Miglia aeree, sconti su strutture ricettive da sogno, nonché attività uniche e tour: è quanto offre il programma RevPoints, grazie al quale è possibile risparmiare durante l'organizzazione di una vacanza, comprese quelle per le festività di fine anno. Tra l'altro, l'iscrizione a Revolut non solo è gratuita, ma garantisce anche un rimborso di 10 euro.

Come risparmiare sulle vacanze di Natale con RevPoints di Revolut

Con RevPoints si ottiene fino a un punto per ogni euro speso con la carta Revolut, in base al piano che si sceglie di utilizzare. Punti che poi possono essere convertiti in ricompense come sconti su alberghi, attività, tour e miglia aeree, grazie alla partnership tra Revolut e i principali attori del settore turistico.

Se ad esempio per le prossime vacanze di Natale si sceglie una meta esotica, si possono sfruttare le miglia aeree offerte dal programma per volare con KLM, Air France, Iberia, British Airways e tante altre. In base al piano scelto, è possibile ottenere un miglio per ogni punto convertito.

Un altro modo per sfruttare il programma gratuito di Revolut è risparmiare sulla prenotazione dell'hotel. Ad esempio, con 5.000 RevPoints si possono ottenere fino a 100 euro di sconto sul prossimo soggiorno. E lo stesso discorso vale poi anche per le attività e i tour disponibili per questa o quell'altra destinazione.

Per beneficiare dei vantaggi di RevPoints è sufficiente iscriversi a Revolut. La registrazione di un nuovo account può essere completata online in pochi minuti su questa pagina del sito ufficiale.





