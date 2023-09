Risparmia sulle bollette di luce e gas con Eni Plenitude

Eni Plenitude ti fa risparmiare sulle bollette di luce e gas grazie a trend casa, che permette di beneficiare a prezzi in linea con gli andamenti di mercato. Se inoltre si attiva la domiciliazione bancaria, Eni regala fino a 24€ di sconto in più in 2 anni per ogni fornitura.

Plenitude permette anche di far parte del programma Insieme, con cui è possibile ottenere numerosi vantaggi aggiuntivi, tra cui risparmi fino a 200€ sulle spese di tutti i giorni.

Luce e gas più economici con Eni Plenitude

Eni Plenitude assicura con Trend Casa prezzi all'ingrosso per quanto riguarda energia e gas, più un contributo al consumo. In questo modo è possibile pagare seguendo l'indice PUN (Prezzo Unico Nazionale), solitamente più vantaggioso rispetto al prezzo al dettaglio offerto dai fornitori.

Questo valore varia tuttavia in base a diversi fattori, che possono incidere in maniera evidente sul prezzo. Per fornire meglio un'idea di come va l'andamento attuale, è possibile trovare nella pagina dedicata di Eni un grafico che mostra le ultime variazioni, sia per gas che per luce, insieme a una stima spesa all'anno per famiglia.

Oltre ai prezzi all'ingrosso per l'energia e il gas, Trend Casa di Eni Plenitude consente di avere tariffe totalmente trasparenti, che è possibile verificare sul sito del Gestore mercato energetico in qualsiasi momento. Con lo sconto domiciliazione, riceverete anche 24€ di sconto in bolletta in due anni, per ogni fornitura.

Inscrivendosi al programma Plenitude Insieme è possibile ottenere ulteriori sconti, come un massimo di 200€ in spese giornaliere che riguardano carburante, ristoranti, acquisto di giornali e altro. Una volta aperto un contratto con Eni Plenitude, si potrà usufruire di numerosi servizi online con cui monitorare la propria offerta. L'area personale dedicata permette di verificare ogni consumo, lo storico dei pagamenti, nonché di inviare l'autolettura. L'assistenza dedicata è disponibile per ogni imprevisto dal lunedì al sabato, tra le 08:00 e le 20:00.

Passa ora a Eni Plenitude e risparmia sulla bolletta!

