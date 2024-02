RISPARMIA sull'alleato FONDAMENTALE in cucina: il forno a microonde Beko è in SCONTO su Amazon

Beko è un'azienda molto rilevante nell'ambito della produzione di elettrodomestici. Oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto molto allettante del 16% sul forno a microonde Beko che viene venduto al costo totale d'acquisto di 71,99€.

Prepara velocemente i tuoi pasti con il forno a microonde Beko in offerta

Il forno a microonde digitale Beko offre praticità e funzionalità in un design moderno e compatto, ideale per adattarsi a qualsiasi spazio. Con una capacità di 20 litri, questo forno può essere facilmente posizionato ovunque si desideri in cucina.

La presenza della Luce Interna consente di monitorare la cottura in corso, evitando spiacevoli incidenti come il trabocco del cibo durante la preparazione. Inoltre, la funzione Defrost semplifica il processo di scongelamento automatico degli alimenti surgelati, garantendo che escano perfettamente scongelati e pronti all'uso con un solo inserimento.

Grazie al Timer Digitale di 30 minuti e al piatto girevole di 24.5 cm, è possibile gestire il tempo di cottura con precisione, mentre il design pulito e essenziale rende l'utilizzo del forno intuitivo e semplice. Con una potenza di 700W e 5 livelli di potenza, il forno a microonde Beko assicura risultati ottimali in cucina, offrendo una flessibilità senza precedenti nella preparazione dei pasti.

Realizzato con materiali di alta qualità, il forno a microonde digitale Beko si presenta con linee pulite e essenziali, fornendo tutto ciò di cui si ha bisogno per una cucina efficiente e funzionale. Dotato di piedini antiscivolo e di un piatto girevole in vetro stabile da 245 mm, garantisce stabilità e sicurezza durante l'uso.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 16% sul forno a microonde Beko che viene venduto al costo finale d'acquisto di 71,99€.

