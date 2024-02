RISPARMIA sull'acquisto di iPhone 15: CODICE SCONTO su eBay

La nuova serie 15 di iPhone ha riscosso un enorme successo fin dalla sua pubblicazione e fin dal suo lancio sul mercato e oggi, su eBay, è disponibile uno sconto di 25€ tramite il coupon PSPRFEB24 per un costo totale e finale di 734,99€.

Coupon attivo su eBay per iPhone 15

iPhone 15 è un dispositivo dotato di tecnologia cellulare 5G e capacità di memoria da 128 GB. Il design è stato attentamente progettato per offrire resistenza e durabilità senza compromessi. Realizzato con vetro a infusione di colore e alluminio, è a prova di schizzi, gocce e polvere, garantendo la massima protezione in ogni situazione. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre una luminosità eccezionale anche sotto la luce diretta del sole.

La fotocamera principale da 48 MP con teleobiettivo 2x cattura immagini sorprendenti con dettagli nitidi e colori vibranti. Grazie alla fotografia computazionale e alle funzioni avanzate del chip A16 Bionic, gli utenti possono sperimentare ritratti di nuova generazione e scatti straordinari in qualsiasi condizione di illuminazione.

La Dynamic Island offre un'esperienza utente unica, fornendo notifiche e informazioni in tempo reale per mantenere gli utenti sempre informati sulle attività più importanti. Il chip A16 Bionic garantisce prestazioni ultraveloci e un'efficienza energetica senza pari, consentendo al dispositivo di durare tutto il giorno con una sola carica.

La connettività USB-C offre un'esperienza di utilizzo senza soluzione di continuità tra i dispositivi Apple. Inoltre è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, come il rilevamento incidenti e il supporto per le chiamate di emergenza via satellite. Con caratteristiche progettate per proteggere la privacy degli utenti e ridurre l'impatto ambientale.

Su eBay, oggi, è disponibile e presente un codice sconto dal valore di 25€ tramite l'utilizzo del coupon PSPRFEB24 per un costo finale e totale di 734,99€. Approfittane subito!

