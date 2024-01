Risparmia sulla tua prossima tastiera da gaming: la K55 di Corsair A PREZZO PROMO

Corsair è un'azienda molto nota nel settore informatica e in particolar modo in ambito gaming. I suoi prodotti sono sempre molto attenzionati dagli utenti. Oggi, ad essere in promo è proprio un dispositivo Corsair: si tratta della tastiera da gaming K55 scontata del 22% per un prezzo finale di 54,99€.

Promozione attiva sulla tastiera da gaming Corsair: il device che stavi cercando è qui!

La tastiera Corsair K55 da gaming è un dispositivo di eccellenza progettato appositamente per il gaming su PC. Con un design da gaming e la tecnologia di connettività USB-A, questa tastiera offre prestazioni straordinarie. Una delle caratteristiche distintive è la retroilluminazione RGB dinamica dei tasti, che consente di illuminare il desktop con dieci effetti integrati o di personalizzare l'illuminazione attraverso il software CORSAIR iCUE. La tastiera è dotata di sei tasti macro dedicati, facilmente configurabili. Questi tasti consentono di attivare funzioni, scorciatoie o sequenze con un singolo tocco. Il design la rende resistente all'infiltrazione di polvere e liquidi, con un grado di protezione IP42 che la rende robusta contro incidenti fortuiti, assicurando una sessione di gioco senza interruzioni. Inoltre, il poggiapolsi rimovibile in morbida gomma riduce lo sforzo, consentendo sessioni di gioco più lunghe grazie alla sua superficie ruvida e antiscivolo. La tastiera dispone anche di tasti dedicati per volume e riproduzione multimediale, offrendo un controllo comodo senza interrompere l'azione di gioco. Il potente software CORSAIR iCUE permette un controllo completo della dinamicità dell'illuminazione RGB, programmazione di macro sofisticate e sincronizzazione dell'illuminazione con altri dispositivi Corsair nel tuo setup.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.