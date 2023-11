Risparmia sulla bolletta: passa a NeN Energia a prezzo fisso

NeN offre tariffe fisse per energia e gas per un periodo di 12 mesi, mantenendo costante il prezzo senza aumenti per un intero anno, un vantaggio notevole in un contesto economico complesso come quello attuale.

Come parte del rinomato gruppo a2a, uno dei principali attori nel mercato energetico italiano, NeN dimostra una solidità consolidata e una lunga presenza nel settore. Scegliere NeN rappresenta una decisione sicura e conveniente.

Vuoi risparmiare sulla bolletta? Scopri quanto è facile passare a NeN Energia

NeN fissa l’indice per luce e gas su un arco temporale di dodici mesi. Nello specifico, il costo dell'energia viene stabilito a 0,198 euro/kWh, inclusi i costi delle perdite di rete, per l'intera durata dell'anno.

Allo stesso modo, il gas ha un tasso bloccato di 0,72 €/Smc. Inoltre, con NeN è possibile ridurre la rata mensile concordata all'inizio del contratto attraverso il programma fedeltà "Abbassa la Rata".

Attraverso questo programma, è possibile ottenere uno sconto per ogni nuovo cliente che si unisce al fornitore utilizzando il tuo codice, con lo sconto che aumenta proporzionalmente fino a un massimo di 10 contratti attivati.

Inoltre, coloro che effettuano il passaggio a NeN riceveranno anch'essi uno sconto grazie al passaparola.

L'energia elettrica del gruppo a2a proviene da impianti eolici, idroelettrici e solari distribuiti in tutta Italia. Con NeN, in aggiunta, non ci sono costi nascosti, depositi cauzionali o spese extra.

Il canone mensile viene fissato all'inizio dell'anno ed è costante per l'intero periodo di 12 mesi. Pertanto, per conoscere l'importo della rata personalizzata, è sufficiente caricare la bolletta del fornitore attuale e attendere l'elaborazione del calcolo stimato. Questo fornitore non impone vincoli contrattuali, consentendo di cambiare fornitore senza esitazioni.

