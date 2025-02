Risparmia sulla bolletta luce e gas con lo sconto di benvenuto Sorgenia

Sul sito di Sorgenia è attiva una nuova promozione che consente di ricevere uno sconto di benvenuto fino a 150 euro per la fornitura di luce, gas e fibra per la propria casa. Lo sconto è valido sia scegliendo l'offerta a prezzo fisso sia quella a prezzo indicizzato. Vi segnaliamo fin da ora che l'iniziativa è valida fino a oggi, giovedì 27 febbraio.

Risparmio bolletta luce e gas con Sorgenia

I destinatari della promozione Sorgenia sono i nuovi clienti che attiveranno entro giovedì 27 febbraio un'offerta tra Next Energy Sunlight e Next Energy Smart. Con la prima si paga il costo dell'energia a prezzo indicizzato in base a quello che è l'andamento del mercato, con la seconda invece è possibile bloccare il prezzo della materia prima per 12 mesi, indipendentemente dalle oscillazioni del mercato stesso.

Lo sconto di benvenuto fino a 150 euro verrà rateizzato in 12 mensilità, partendo dal mese di attivazione della fornitura. Ecco gli sconti previsti per ogni singola offerta.

Next Energy Smart (costo della materia prima bloccato per un anno)

Sottoscrizione contratto Dual Fuel (Luce + Gas) = 30 euro di sconto in bolletta

Sottoscrizione contratto Trial Fuel (Luce + Gas + Fibra) = 150 euro di sconto in bolletta

Next Energy Sunlight (costo dell'energia a prezzo indicizzato)

Sottoscrizione contratto Single Fuel (Luce o Gas) = 15 euro di sconto in bolletta

Sottoscrizione contratto Single Fuel (Luce o Gas + Fibra) = 30 euro di sconto in bolletta

Sottoscrizione contratto Dual Fuel (Luce + Gas) = 80 euro di sconto in bolletta

Sottoscrizione contratto Trial Fuel (Luce + Gas + Fibra) = 150 euro di sconto in bolletta

Se la scelta ricade sulla prima offerta, vale a dire Next Energy Smart di Sorgenia, ecco le tariffe previste per la materia prima luce e gas:

costo della materia prima luce bloccato per 12 mesi: 0,155 euro/kWh

costo della materia prima gas bloccato per 12 mesi: 0,58 euro/Smc

A questi poi andranno ad aggiungersi 8 euro al mese come quota fissa per i costi di commercializzazione.

