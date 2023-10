Risparmia sul web hosting con SiteGround, da 2,99 euro al mese

SiteGround è uno dei più rinomati web hosting sul mercato. La sua fama è dovuta principalmente al fatto di essere un hosting performante e completo, adatto a qualsiasi tipo di sito web. La piattaforma supporta diversi CMS e CRM basati su PHP e MySQL e include l'installazione gratuita dei più popolari (ad esempio WordPress). SiteGround è anche ottimo per i siti di e-commerce. Oltre all’installazione gratuita del software scelto dall’utente, prevede anche funzionalità gratis, come SSL, backup giornalieri e altro. Tutti i siti legati a questo web hosting sono veloci, sicuri e semplici da gestire (grazie all’interfaccia intuitiva delle sezioni Area Clienti e Site Tools). SiteGround offre oggi una promozione speciale per i nuovi iscritti, con sconti fino all’81%. L’offerta è valida soltanto per pochi giorni ed è valida per tutti i piani in abbonamento.

SiteGround: scegli l’abbonamento più adatto alle tue esigenze e ottimizza il tuo sito web

La prima offerta di SiteGround riguarda l’abbonamento Start-up, al prezzo di 2,99 euro al mese (scontato dell’81% sul prezzo originario). Con il piano base potrai avere 1 sito web, 10 GB spazio web, 10,000 visite mensili, trasferimento dati illimitato, dominio, SSL, backup giornalieri, CDN, e-mail ed e-mail migrator gratuiti. Nell’offerta sono poi compresi la sicurezza potenziata, un e-commerce, un sito WordPress gestito, caching pronta all’uso, database illimitati e la possibilità di aggiungere collaboratori. Se desideri ottenere di più, puoi passare al piano GrowBig, al prezzo di 5,49 euro al mese (scontato dell’80% sul prezzo iniziale). Oltre alle offerte del piano precedente, questo aggiunge siti web illimitati, 20 GB spazio web e 100,000 visite mensili. Potrai inoltre effettuare fino a 5 copie di backup on-demand, avrai PHP più veloce del 30% e usare la funzione di Staging per creare copie del tuo sito WordPress su un ambiente di gestione separato.

L’ultimo piano di SiteGround è GooGeek, disponibile al prezzo di 8,49 euro al mese (con uno sconto del 78% sul prezzo iniziale). Oltre alle varie funzionalità del piano GrowBig, aggiunge anche la creazione di archivi Git, la gestione del sito in white label, DNS privato gratuito, il più alto livello di risorse e assistenza prioritaria avanzata. Tutti i piani di SiteGround prevedono infine il trasferimento gratuito del sito dal vecchio hosting, 3 mesi gratis di Site Scanner per la sicurezza del tuo sito e una garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.