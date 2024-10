Risparmia sul tuo prossimo viaggio di Capodanno con RevPoints di Revolut

Se sei nel pieno dei preparativi per il tuo prossimo viaggio di Capodanno, non dimenticare la possibilità di risparmiare con RevPoints, il programma gratuito di Revolut, l'app finanziaria che ha rivoluzionato l'universo della finanza personale da qualche anno a questa parte.

L'adesione al programma RevPoints consente infatti di ottenere numerosi vantaggi per chi ama viaggiare. Su tutti, miglia aeree, sconti su strutture ricettive, attività, tour e quant'altro con le aziende convenzionate. Per beneficiare di RevPoints è sufficiente aprire gratuitamente un nuovo conto Revolut tramite questa pagina del sito ufficiale.

Come risparmiare sul tuo prossimo viaggio di Capodanno con RevPoints

Come funziona RevPoints? Il meccanismo è molto semplice: il programma gratuito dell'app Revolut offre fino a un punto per ogni euro speso con la carta associata al conto (in base al piano in uso). Questi punti possono poi essere riscattati in premi, come ad esempio le miglia aeree, gli sconti sugli hotel disponibili nella sezione Soggiorni, e tanto altro ancora.

Un esempio concreto. Revolut vanta una partnership con le compagnie aeree KLM, British Airways, Iberia e Air France. Questo significa che i punti di RevPoints possono essere convertiti in miglia aeree per viaggiare gratis con queste quattro compagnie specifiche, più le altre disponibili.

Un altro modo per risparmiare sono gli sconti che si possono ottenere su attività e tour disponibili nella sezione Esperienze dell'app Revolut. Attività spesso uniche, capaci di rendere il viaggio ancora più emozionante di quanto non lo sia già in partenza.

Per aprire Revolut e partecipare al programma RevPoints è sufficiente collegarsi su questa pagina dedicata del sito ufficiale e inserire il proprio numero di telefono.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione