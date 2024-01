Risparmia sul tuo prossimo paio di Cuffie: JBL Tune 720BT al 10% DI SCONTO

JBL è un'azienda rinomata per la qualità dei suoi prodotti e anche per l'attenzione all'estetica. Quest'ultimo elemento è facilmente riscontrabile nelle cuffie JBL Tune 720BT di colore lilla oggi in sconto del 10% su Amazon al prezzo totale di 72,39€.

Cuffie JBL al 10% di sconto: Amazon fa risparmiare!

Le cuffie JBL Tune 720BT rappresentano un'esperienza audio di alta qualità con bassi potenti. Con la tecnologia Bluetooth 5.3, offrono il distintivo suono JBL Pure Bass, celebre nei locali di fama mondiale. Il design over-ear fornisce un'esperienza avvolgente, mentre la connettività wireless senza fili assicura una libertà di movimento totale. La lunga durata della batteria è un punto di forza, consentendo fino a 76 ore di ascolto continuo. La ricarica rapida tramite cavo USB-C garantisce una ricarica completa in soli 2 ore, mentre con soli 5 minuti di ricarica si ottengono 3 ore di musica. Questo rende le cuffie ideali per chi è sempre in movimento e desidera un intrattenimento senza interruzioni. Le JBL Tune 720BT offrono anche la comodità delle chiamate a mani libere, consentendo il controllo dell'audio e la gestione delle chiamate tramite i pratici pulsanti sul padiglione. La funzione Voice Aware consente di ascoltare la propria voce durante le conversazioni. Con un design pieghevole, materiali leggeri e cuscinetti morbidi, queste cuffie sono confortevoli per lunghi periodi e facili da trasportare ovunque. Nel pacchetto di consegna, troverai le cuffie JBL Tune 720BT, un cavo di ricarica USB Type-C, un cavo audio staccabile, la scheda avvertenze e sicurezza e la guida rapida. Acquista le cuffie JBL al 10% di sconto su Amazon Oggi su Amazon è possibile acquistare le cuffie JBL in offerta grazie allo sconto applicato del 10%: costo finale pari a 72,39€.

