Risparmia sul tuo prossimo Forno a Microonde: SCONTO DEL 20%

Il forno a microonde digitale Beko è la soluzione ideale per l'utilizzo domestico, con un design moderno e compatto che offre una capacità di 20 litri. Le dimensioni del prodotto sono di 32,5 cm in lunghezza, 45 cm in larghezza e 26,2 cm in altezza, permettendone una collocazione facile e conveniente su qualsiasi tavolo.

Dotato di una luce interna, il forno consente di monitorare la cottura in corso, evitando fuoriuscite accidentali durante il processo. La funzione defrost semplifica lo scongelamento automatico degli alimenti surgelati, garantendo praticità e facilità d'uso.

Il timer digitale di 30 minuti offre una gestione precisa del tempo di cottura, mentre il piatto girevole da 24,5 cm assicura una distribuzione uniforme del calore. Con una potenza di 700W e 5 livelli di potenza, il forno a microonde Beko offre flessibilità in cucina per ottenere risultati ottimali. Costruito con materiali di alta qualità, tra cui vetro e acciaio inossidabile, questo forno a microonde offre non solo prestazioni affidabili ma anche un'estetica pulita e essenziale.

I piedini antiscivolo assicurano stabilità, mentre il piatto girevole in vetro da 245 mm completa il pacchetto, fornendo uno strumento pratico e funzionale per le esigenze quotidiane in cucina. Si tratta, dunque, di un elettrodomestico di alta qualità e affidabilità (garantite dall'azienda produttrice) e, in generale, di un prodotto di estrema utilità e di un supporto in cucina non indifferente.

Oggi, su Amazon, è presente un'offerta con uno sconto del 20% sul Forno a Microonde Beko per un costo finale di 79,90€.