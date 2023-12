RISPARMIA sul Samsung Galaxy Watch 6: lo smartwatch DEFINITIVO è in OFFERTA

Samsung è un'azienda leader in ogni settore da lei trattato, anche quello degli smartwatch con la sua linea di Galaxy Watch. Oggi, il Samsung Galaxy Watch 6, è in sconto del 22% per un costo finale d'acquisto di 272,90€.

Samsung Galaxy Watch 6 al 22% di sconto su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch6 offre una serie di funzionalità avanzate per migliorare il benessere e la personalizzazione dell'esperienza utente. Con il suo Monitoraggio del sonno avanzato, il dispositivo consente di acquisire una comprensione dettagliata dei ritmi del sonno, rilevando fasi come veglia, sonno leggero, sonno profondo e fase REM. Fornendo preziosi consigli per ottimizzare la routine quotidiana, l'utente può migliorare la qualità del proprio riposo notturno.

Dotato del sensore Samsung BioActive, il Galaxy Watch6 va oltre il monitoraggio fitness tradizionale, consentendo la misurazione della composizione corporea. Questo strumento avanzato aiuta a fissare obiettivi di fitness precisi e personalizzati, fornendo una visione approfondita delle metriche fisiche.

Il Monitoraggio cardiaco costante rappresenta un altro elemento distintivo del dispositivo. Il sensore PPG integrato misura periodicamente il battito e il ritmo cardiaco, avvisando l'utente in caso di anomalie. Le notifiche tempestive sono cruciali per una pronta risposta a variazioni significative del battito cardiaco.

Il Galaxy Watch6 offre anche un'esperienza visiva potenziata, grazie alla cornice più sottile che massimizza lo spazio sul display. La personalizzazione raggiunge nuovi livelli grazie ai quadranti personalizzati, che consentono all'utente di esprimere la propria individualità.

Amazon, oggi, applica un maxi sconto del 22% sul Samsung Galaxy Watch 6 per un prezzo finale d'acquisto pari a 272,90€.

