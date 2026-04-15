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Risparmia su luce e gas con Octopus Energy: l'offerta scade oggi!

Ancora per poche ore è possibile attivare l'offerta di Octopus con cui bloccare il prezzo di luce e gas per un anno.
Risparmia su luce e gas con Octopus Energy: l'offerta scade oggi!
Ancora per poche ore è possibile attivare l'offerta di Octopus con cui bloccare il prezzo di luce e gas per un anno.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 15 apr 2026
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In questi mesi i prezzi delle bollette di luce e gas sono notevolmente aumentati. E le ultime settimane, con la crisi energetica dovuta alla guerra in Medio Oriente, ha aggravato ancora di più la situazione. C'è però una soluzione per mettersi al riparo dai rincari: si chiama Octopus Energy.

Questo fornitore ha recentemente lanciato la sua offerta Fissa 12M, con cui bloccare il prezzo di luce e gas per un anno a tariffe davvero vantaggiose. Andiamo a scoprire nel dettaglio la promo di Octopus.

Vai all'offerta di Octopus

Con Octopus niente più sorprese in bolletta fino alla primavera del 2027

Le tariffe di Octopus restano invariate per i prossimi 12 mesi, a questi prezzi:

  • Luce a 0,132 €/kWh
  • Gas a 0,54 €/Smc

La luce è proposta con formula monoraria: non dovrai mai preoccuparti di quando vorrai usare lavatrice, lavastoglie, forno o altro. Sia per la fornitura di luce che gas vanno aggiunti i costi di commercializzazione, ovvero 6€ per la prima e 7€ per la seconda, più i costi indipendenti dal fornitore, come oneri di sistema e spese di trasporto.

L'attivazione è semplicissima: basta andare sul sito di Octopus, scegliere la promo Fissa 12M, tenere a portata di mano i dati personali e quelli dell'ultima bolletta (codice POD per la luce e PDR per il gas) e indicare il metodo di pagamento preferito.

Attenzione però: la promo scade oggi! Altro valido motivo in più per averla: l'energia di Octopus è sostenibile, derivante 100% da fonti rinnovabili.

Vai all'offerta di Octopus

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