Risparmia su canone e commissioni con SmartPOS Mini di Nexi

Nexi SmartPOS Mini è un lettore di carte leggero, con svariate funzionalità e ideale per l’utilizzo in mobilità. Accetta qualsiasi tipo di pagamento, come ad esempio VISA, Mastercard, Maestro, Pago Bancomat e American Express. Questo POS è anche è compatibile con i wallet più conosciuti, come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e accetta buoni pasto, buoni sconto, mance, incassi con link di pagamento, ecc. Il POS di Nexi ti permette anche di creare campagne sconti, avere una rubrica integrata, ottenere opinioni dei tuoi clienti, gestire le spedizioni e tanto altro. Inoltre, potrai anche raccogliere la firma digitale dei clienti direttamente dallo schermo del POS e inviare loro la ricevuta digitale. Inoltre, se attivi il servizio entro il 31 dicembre 2023 puoi approfittare dell’offerta zero commissioni sulle transazioni fino a 10 euro (fino alla fine dell’anno).

Nexi SmartPOS Mini: risparmiare sulle commissioni e non solo

Per poter attivare la promozione, dovrai scaricare e installare l’applicazione Nexi Business. L’app ti consente anche di controllare le transazioni, gli estratti conto, gestire storni e attivare servizi e altre promozioni. Nexi rimborserà le commissioni ogni 6 mesi, negli estratti conto commissionali di giugno e dicembre. Con il Credito di imposta, Nexi ti permette inoltre di risparmiare un ulteriore 30% sull’importo delle commissioni. Nexi SmartPOS Mini è disponibile a 149 euro, con uno sconto di 30 euro sul prezzo originario (179 euro). Con Nexi dovrai soltanto acquistare il dispositivo, senza pagare alcun canone e puoi sempre contare sull’assistenza degli esperti Nexi 24h. Infine, acquistando uno POS Nexi, puoi anche ottenere un sito web pronto all’uso, personalizzabile in toto e gratuito per i primi 6 mesi.

SmartPOS Mini è un dispositivo di ultima generazione con un design elegante. Ha uno schermo touch da 5 pollici, una doppia fotocamera, un lettore QR code e barcode e connettività WiFi 4G. Inoltre, ha un peso di soli 270 grammi e sistema operativo Android. Questo device di Nexi è la soluzione più adatta per chi ha un’attività e ha bisogno di un POS da utilizzare ovunque (ad esempio quando bisogna effettuare un servizio di consegne). Sei pronto a passare alla convenienza e alla praticità di Nexi SmartPOS Mini?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.