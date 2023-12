RISPARMIA PIÙ DI 100€ sul TV Samsung 4K: MEGA OFFERTA su Amazon

Samsung è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni così come, a non averne bisogno sono i suoi prodotti di punta, come il TV 4K Crystal che viene scontato oggi su Amazon del 24% e venduto alla cifra finale di 357€.

TV 4K Samsung ad un prezzo scontatissimo

La Smart TV Samsung ti offre un'esperienza visiva straordinaria con il suo schermo da 50 pollici dotato di tecnologia LED e risoluzione 4K. Le dimensioni del prodotto conferiscono una presenza imponente e un design piatto che si integra perfettamente nell'ambiente.

Il processore Crystal 4K assicura la visualizzazione di ogni sfumatura di colore in dettagli nitidi e vibranti, mentre la tecnologia HDR rende le scene buie e luminose più nitide, offrendo un'esperienza visiva più realistica. Per gli appassionati di giochi, il Motion Xcelerator porta l'esperienza di gioco a un livello superiore, garantendo una fluidità e una reattività senza precedenti.

L'audio non è da meno, grazie alla tecnologia OTS Lite che offre un suono dinamico che segue l'azione sullo schermo, arricchendo l'esperienza sonora complessiva. La Smart TV è equipaggiata con la tecnologia DVB-T2, predisposta per ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0 senza la necessità di un decoder TV aggiuntivo. Questa caratteristica assicura una maggiore flessibilità e accessibilità ai contenuti televisivi digitali più recenti.

Nel pacchetto, troverai la Smart TV e il relativo telecomando, offrendoti tutto il necessario per iniziare a goderti la tua esperienza di intrattenimento domestico. Si tratta di un TV di primissima fascia che oggi viene messo in sconto, mettendo dunque a disposizione un'offerta molto vantaggiosa.

Amazon applica uno sconto del 24% sul TV 4K di casa Samsung che viene dunque venduto al prezzo finale di 357€. Approfittane subito e non perdere questa occasione!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.