Risparmia PIU' DI 100 EURO sul Robot Aspirapolvere che STERILIZZA tutta casa

È il momento giusto di rivoluzionare le pulizie di casa con un gioiellino a cui delegare le faccende domestiche più faticose! Si tratta del Robot Aspirapolvere Lavapavimenti e Sterilizzatore UV1 Hybrid

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti e Sterilizzatore UV1 Hybrid: tutte le funzionalità

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti e Sterilizzatore UV1 Hybrid è il compagno ideale per le vostre pulizie domestiche.

È un dispositivo unico nel mondo grazie al sistema SANIC UV che elimina un'ampia gamma di virus e batteri come E. coli e Staphylococcus, riducendo odori e mantenendo le superfici più pulite e fresche. Pe questo motivo è ideale per ambienti con presenza costante di bambini e animali.

Con il suo sistema SANIC UV, l'Hybrid non si limita a pulire: sterilizza le superfici eliminando germi e mantenendo l'ambiente domestico più sicuro e puro. Un plus non da poco per chi vuole garantire un habitat sereno e igienizzato, lontano da allergeni e contaminanti.

Durante il ciclo di aspirazione, il dispositivo cattura detriti e sporco con potenza, mentre il sistema SANIC UV continua a operare per una pulizia e igienizzazione costante e approfondita. È richiesto un cambio manuale dal cestino aspirapolvere al serbatoio lavapavimenti: questa separazione assicura un'efficacia specifica per ogni fase di pulizia, con la costante presenza della sanificazione UV.

