Risparmia per un anno sul costo della fibra ottica di casa

Risparmiare riducendo i costi dei servizi di cui si usufruisce in casa è uno degli obiettivi e delle esigenze di tante famiglie che hanno la necessità di far quadrare i conti. Tra i servizi indispensabili c’è quello della connessione internet ed è importante riuscire a trovare un’offerta che unisca alta efficienza, una tariffa che non sacrifichi la velocità in nome dei costi ridotti. L’ultima offerta Sky Wifi, accessibile solo per poche settimane, è particolarmente interessante da questo punto di vista.

I dettagli dell’offerta Sky Wifi

L’offerta di Sky Wifi prevede un canone di 25,90€ al mese per dodici mesi per la connessione internet FTTH 100% fibra o FTTC per internet ultraveloce. L’offerta si estende anche ai costi di attivazione che passano da 49€ a 29€ e alla presenza del Modem Sky WiFi Hub in comodato d’uso gratuito. Le chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali sono invece a consumo. Al termine dell’anno di offerta il costo della tariffa Sky Wifi Fibra 100% diventa di 29,90€ al mese.

Inoltre attivando Sky Wifi si ha la possibilità di usufruire anche dell’offerta per l’abbonamento a Sky Calcio riducendo sia i costi della connessione internet che dell’abbonamento alla TV. Il costo di Sky Wifi, infatti, passa a 20,90€ al mese per 18 mesi con l’abbonamento a Sky TV + Sky Calcio che da 33€ passa a 14,90€ al mese sempre per 18 mesi.

Un’offerta, quella di Sky Wifi, che consente per un anno e mezzo di avere internet ultraveloce e l’abbonamento a Sky Calcio a prezzi scontati per un’esperienza di navigazione eccellente e affidabile. Grazie alla velocità della rete di Sky Wifi, infatti, si possono guardare contenuti in HD in streaming, lavorare in smart working, giocare online e gestire i dispositivi della casa smart al massimo della velocità e con la migliore stabilità di sempre.

