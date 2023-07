Il piano Famiglia di NordPass è un'ottima opzione per custodire credenziali di più utenti in un unico posto, protetto dagli standard di sicurezza più elevati. Utilizzando questo password manager potete infatti generare password robuste e adatte a resistere agli attacchi più recenti, nonché condividere facilmente password con i propri colleghi o amici, venendo a sapere tempestivamente se i vostri dati sono stati violati.

Lo sconto del 53% consente di acquistarlo a soli 2,79€ al mese per i primi due anni.

Cosa offre NordPass

NordPass è un moderno password manager in grado di supportare le passkey: un avanzato sistema di autenticazione che non fa più uso delle normali password, ma utilizza delle chiavi univoche presenti sul dispositivo e nel server. Ciò consente di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza, rendendo molto difficili attacchi agli account o accessi non autorizzati.

Sia che utilizziate passkey che normali password, sarete comunque in grado di salvarle velocemente con un solo clic ogni qual volta compilate i campi. È inoltre possibile memorizzare altre informazioni importanti, come carte di credito e documenti personali. Compilate tutto in un batter d'occhio risparmiando tempo durante i vostri acquisti o la compilazione di documenti digitali e campi.

NordPass consente anche di condividere in totale sicurezza password d'accesso per account o reti wireless. Fatelo in modo rapido senza preoccuparvi, grazie all'utilizzo di un canale crittografato totalmente sicuro, con cui è anche possibile inviare le passkey.

Avete bisogno di una password per un nuovo account oppure quella già esistente è debole? Usate il generatore incluso per farne di nuove più complesse e robuste. Potete anche aggiungere un ulteriore livello di sicurezza alla vostra cassaforte grazie all'autenticazione a due fattori o facendo uso di un dispositivo Bluetooth, o qualsiasi altra chiavetta USB, per l'autenticazione. È inoltre disponibile il riconoscimento biometrico tramite le impronte digitali o il riconoscimento del volto.

NordPass fa uso di crittografia XChaCha20 per garantire una sicurezza completa dei dati memorizzati. Abbonatevi ora con il piano Famiglia per avere a disposizione fino a 6 account Premium e molto altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.