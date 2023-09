Abbiamo scovato per un'offerta davvero interessante e faresti bene ad approfittarne subito perché ti permette di risparmiare ben oltre 500 euro e avere tra le tue mani uno smartphone che è un vero top di gamma! Su eBay trovi il fantastico Samsung Galaxy S23 Ultra nell'elegante versione Black ad un prezzo folle.

Come per tutti gli smartphone della famiglia Note anche questo è dotato della S Pen che viene alloggiata all'interno del telefono quando non utilizzata ma che è sempre lì a disposizione quando ne hai bisogno. Questo Galaxy è dotato di uno schermo da 6,8 pollici in tecnologia Dynamic AMOLED con refresh rate adattivo fra 1 e 120 Hz. Lo schermo ha una risoluzione QHD+ e ha una luminosità di picco di 1.750 nits. Il display supporta poi l'HDR10+.

Dotato poi di una nuova fotocamera da 200 megapixel ƒ/1.7, accompagnata da una grandangolare da 12 megapixel e due fotocamere zoom da 10 megapixel. Una con rapporto 3x e una periscopica 10x. La fotocamera frontale è invece da 12 megapixel. Ma non finisce qui perché con questo smartphone puoi anche registrare stupendi video in 8K.

Presente un processore Snapdragon 8 Gen 2 con frequenza massima di 3,36 GHz. Abbiamo poi una GPU Adreno 740, 8 o 12 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna (non espandibile). Ottima la connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Ultrawideband, NFC e uscita video tramite USB-C 3.2. Non manca ovviamente il 5G. Infine, ma ovviamente non per importanza, una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 45W. Supporta anche la ricarica wirelss a 15W e la ricarica wireless inversa.

