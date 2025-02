Risparmia ogni anno con le offerte combinate Internet Casa e Mobile di Fastweb

Ti stai guardando intorno cercando tariffe più basse per risparmiare sui costi fissi e alleggerire l’impatto delle bollette sul tuo bilancio familiare? L’offerta prevista da Fastweb può aiutarti consentendo di risparmiare ottenendo le migliori tecnologie per la connessione sia da casa che in mobilità. Approfitta subito di questa importante opportunità di risparmio.

L’offerta Fastweb Casa Light + Fastweb Mobile

La promozione prevista da fastweb è molto semplice e prevede una riduzione del canone dell’abbonamento per la fibra domestica attivando contestualmente anche una SIM mobile. In questo modo l’abbonamento Fastweb Casa Light passa da 27,95€ al mese a 23,95€ al mese risparmiando ogni mese 4€ che nell’arco di un anno diventano 48€. Risparmio che resta tale ogni anno, mantenendo l’offerta sempre conveniente. Ecco cosa prevedono le offerte Fastweb per la connessione domestica e quella in mobilità.

Fastweb Casa Light Prezzo: 27,95€/mese Connessione: Fibra Ultraveloce fino a 2,5 Gbps Chiamate: A consumo Modem: Internet Box NeXXt One con Wi-Fi di ultima generazione Attivazione: Inclusa Extra: Accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy

Fastweb Mobile Prezzo: 7,95€/mese Dati: 150 GB, anche in 5G (nelle aree coperte) Chiamate: Minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali SMS: 100 SMS Attivazione e Spedizione SIM/eSIM: gratuite Extra: Accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy Possibilità di aggiungere più Giga scegliendo tra Fastweb Mobile Full (ulteriori 50 GB con 2€ in più al mese) e Fastweb Mobile Maxi (ulteriori 150 GB con 4€ in più al mese)



Offerta combinata Fastweb Casa Light + Mobile:

Prezzo totale: 25,95€/mese

Risparmio: 48€ all'anno rispetto all'attivazione separata dei due servizi

Incluso: Tutti i benefici di Fastweb Casa Light e Fastweb Mobile in un'unica soluzione

Per tutti i dettagli, visita la pagina ufficiale di Fastweb e verifica la copertura per scoprire quale tecnologia (e quali prestazioni) sono disponibili presso il tuo domicilio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.