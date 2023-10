RISPARMIA IL DOPPIO con Alexa Echo Dot e Lampadina LED Smart multicolore!

Le nostre case sono sempre più belle e sempre più smart, ormai piene di tutte le comodità che la tecnologia può offrire. Ovviamente se si parla di smart, si parla anche di comandi vocali e dispositivi intelligenti che sfruttano la rete, e non possono non venirti in mente gli Echo Dot di Amazon, o lampadine Smart TP-Link. E se potessi prenderli entrambi in un colpo solo col doppio del risparmio?

Infatti da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon la combo di Echo Dot 5a gen e Lampadina TP-Link Tapo Multicolor a soli 28€ in totale! Risparmiando addirittura metà prezzo, e spendendo ancora meno dell'acquisto separato dei due prodotti!

La SMART COMBO definitiva!

Questo bundle come già detto è formato da 1 di Echo Dot (5ª generazione, modello 2022), e 1 di TP-Link Tapo Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore. Con questi, avrai tutto ciò che ti serve per creare la tua "casa intelligente". Non solo, potrai anche collegare anche altri tipi di dispositivi smart!

Chiaramente avrai sempre dalla tua parte Alexa da controllare con comandi vocali e app, e potrai associare i tuoi dispositivi per sfruttare al massimo le potenzialità di Echo, mentre la lampadina è in grado di regalarti l'atmosfera adatta con una quantità incredibile di colori e sfumature diverse! Questa combo di Echo Dot 5a gen e Lampadina TP-Link Tapo è esattamente lo starting point per una casa da sogno!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.