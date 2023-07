Risparmia il 70% con NordLocker e proteggi ora i tuoi file aziendali

NordLocker offre una promozione destinata alle aziende, che offre un ottimo sconto del 70% percento scegliendo uno dei due piani da 500 o 2TB. Affidando i vostri dati a questa piattaforma, beneficerete di misure di sicurezza all'avanguardia e diversi utili strumenti per la gestione, tra cui un pannello di amministrazione e altre funzionalità.

Grazie alla crittografia end-to-end di alto livello, tutti i dati sono sempre al sicuro e accessibili ovunque, da qualsiasi dispositivo collegato all'account. A ciò si aggiungono anche backup automatici con cadenza regolare, che prevengono qualsiasi rischio di perdita accidentale.

NordLocker: uno sconto aziendale da non perdere

Acquistando uno dei due piani cloud aziendali, potrete godere di uno sconto del 70% sul prezzo finale e avere a disposizione la sicurezza più elevata per proteggere i vostri dati. NordLocker si basa infatti su un'architettura "a conoscenza zero", il che significa che solo voi saprete cosa memorizzate all'interno del cloud, avendo un controllo completo degli accessi.

Tutti i dati che caricherete saranno sincronizzati in automatico con i dispositivi collegati, per essere sempre disponibili ovunque vi troviate. Il caricamento dei file è immediato e richiede soltanto un pratico trascinamento degli elementi interessati nella finestra dell'interfaccia: questi verranno crittografati all'instante e caricati al massimo della velocità possibile con la vostra connessione.

NordLocker vi da anche la possibilità di ordinare i file come preferite, creando cartelle locali crittografate o armadietti cloud da sincronizzare con tutti i dispositivi. È inoltre possibile condividere una copia del proprio cloud crittografato, o un armadietto, con chiunque e in totale sicurezza via email, attraverso l'uso di un codice univoco.

A ciò si aggiunge il supporto all'autenticazione a due fattori: una misura di sicurezza supplementare che consente di prevenire accessi non autorizzati, anche se qualcuno è a conoscenza della vostra password. I file sono inoltre protetti da minacce informatiche più diffuse in quest'ambito, come i ransomware.

Non vi resta che approfittare dell'offerta per godere di tutti i vantaggi offerti!

