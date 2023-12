Risparmia il 65% e ottieni fino a 2 TB di spazio cloud a vita con pCloud

Se stai cercando una soluzione affidabile per le tue esigenze di archiviazione cloud, pCloud è la risposta. In occasione del decimo anniversario, pCloud offre sconti significativi sui suoi piani a vita, garantendo fino a 2 TB di spazio per soddisfare ogni tua esigenza di archiviazione.

Scegli tra due piani a vita con sconti eccezionali:

Premium 500 GB a soli 199 euro invece di 299 euro.

a soli invece di 299 euro. Premium Plus 2 TB a soli 399 euro invece di 599 euro.

Questa offerta ti consente di risparmiare fino al 65% sulla tua soluzione di archiviazione cloud, con l'opportunità di un pagamento unico senza costi ricorrenti.

pCloud: funzionalità avanzate per tutte le tue esigenze

pCloud non è solo uno spazio per archiviare file: è una soluzione completa che offre funzionalità avanzate per semplificare la tua vita digitale:

Collaborazione Efficiente : Condividi link e richieste di file, invitando utenti a cartelle condivise e ottenendo statistiche dettagliate sui tuoi link.

: Condividi link e richieste di file, invitando utenti a cartelle condivise e ottenendo statistiche dettagliate sui tuoi link. Massima Sicurezza : La protezione TLS/SSL e la crittografia 256-bit AES garantiscono la sicurezza totale dei tuoi file.

: La protezione TLS/SSL e la crittografia 256-bit AES garantiscono la sicurezza totale dei tuoi file. Accesso e Sincronizzazione : Gestisci i tuoi file ovunque con accesso offline selettivo e sincronizzazione automatica su più dispositivi.

: Gestisci i tuoi file ovunque con accesso offline selettivo e sincronizzazione automatica su più dispositivi. Media e Usabilità : Goditi un'esperienza multimediale senza limiti grazie al video player integrato, allo streaming video e all'audio player con playlist.

: Goditi un'esperienza multimediale senza limiti grazie al video player integrato, allo streaming video e all'audio player con playlist. Gestione File Intuitiva: Semplifica la gestione dei tuoi file con funzioni avanzate come versioni dei file, recupero dei dati e anteprima dei documenti online.

Con una garanzia di 10 giorni soddisfatti o rimborsati, pCloud ti offre tranquillità e sicurezza nella tua scelta.

Approfitta di questa offerta limitata e ottieni la tua soluzione di archiviazione cloud a vita su pCloud. Non perdere l'opportunità di garantirti uno spazio cloud affidabile, sicuro e conveniente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.