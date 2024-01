Risparmia il 60% sul piano a vita di Babbel e inizia a imparare una nuova lingua

Se il tuo obiettivo per il 2024 è imparare una nuova lingua, non perdere l'occasione di approfittare dell'offerta a tempo limitato di Babbel, una rinomata piattaforma online per l'apprendimento delle lingue straniere.

Con uno sconto del 60%, puoi sottoscrivere il piano a vita al costo eccezionale di soli 239,99 euro, anziché 599,99 euro.

La potenza di Babbel nei dettagli

Babbel ha conquistato il mondo dell'apprendimento linguistico con numeri impressionanti: oltre 10 milioni di abbonamenti venduti, una squadra di più di 150 esperti in didattica, e un incredibile 92% di utenti che migliorano le proprie capacità linguistiche in soli 60 giorni. La piattaforma si distingue per offrire un'esperienza di apprendimento completa e efficace.

Il cuore dell'offerta Babbel per il nuovo anno è il piano Lifetime, caratterizzato da un pagamento unico, eliminando gli addebiti ricorrenti tipici di piani a breve termine.

Con l'account Lifetime, ottieni accesso illimitato alla piattaforma per sempre, con lezioni, giochi e podcast disponibili in ben 14 lingue. Grazie a Babbel, imparare una nuova lingua è un'esperienza rapida e gratificante.

Babbel mette a disposizione degli utenti videolezioni dal vivo con insegnanti certificati, oltre a piani di studio flessibili e personalizzati.

La flessibilità consente a ciascun utente di scegliere il proprio metodo di studio preferito. Che tu prediliga i corsi in-app per lo studio individuale (Babbel App) o le videolezioni di lingua online (Babbel Live), Babbel si adatta alle tue esigenze.

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di risparmiare oltre 300 euro sul prezzo di listino di 599,99 euro. Approfitta ora dell'offerta a tempo limitato di Babbel sul piano a vita, investendo in un percorso linguistico che cambierà il tuo modo di comunicare con il mondo.

