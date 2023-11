Risparmia il 55% sul piano annuale di Soda PDF: offerta imperdibile!

Soda PDF è una soluzione versatile che supporta tutti i formati di file PDF di Adobe. Ti permette di creare documenti da una vasta gamma di formati, come Excel, Word e PowerPoint.

Inoltre, offre robuste funzionalità per garantire la sicurezza dei tuoi documenti PDF e per certificarne l'autenticità attraverso la creazione di certificati digitali e firme elettroniche tramite la potente opzione E-Sign.

Se ti trovi a leggere questo articolo, è probabile che tu sia interessato a conoscere ulteriormente questo software. Se non hai ancora avuto occasione di scoprirlo, non preoccuparti, poiché in seguito ti illustreremo tutte le sue caratteristiche.

Soda PDF è uno strumento rivolto a chiunque passi gran parte del proprio tempo a svolgere attività di editing, sia per motivi professionali che personali.

L'obiettivo di Soda PDF è semplificare la creazione, la modifica e la protezione dei file in formato PDF, consentendo un notevole risparmio di tempo.

Questo software è stato sviluppato con l'intento di offrire un'eccellente rapporto qualità/prezzo, riflettendo così l'impegno di agevolare gli utenti in ogni aspetto delle loro attività.

Quali piani offre Soda PDF?

Soda PDF offre due piani di abbonamento:

Piano ad Accesso Completo per 14 giorni : costa 1,97 euro e ti consente di beneficiare dell'elaborazione illimitata di documenti, accesso online illimitato, nonché la capacità di convertire i tuoi documenti in vari formati come Word, Excel, PowerPoint e immagini. Inoltre, potrai proteggere i tuoi documenti con password;

: costa e ti consente di beneficiare dell'elaborazione illimitata di documenti, accesso online illimitato, nonché la capacità di convertire i tuoi documenti in vari formati come Word, Excel, PowerPoint e immagini. Inoltre, potrai proteggere i tuoi documenti con password; Piano Annuale: costa 59 euro all'anno e offre l'elaborazione illimitata di documenti, accesso online illimitato e la possibilità di convertire i tuoi documenti in vari formati come Word, Excel, PowerPoint e immagini. Inoltre, ti permette di proteggere i tuoi documenti con password.

Al momento, puoi accedere al Piano Annuale a un prezzo promozionale di soli 59 euro anziché 130 euro, risparmiando così il 55% dell'importo. Questa offerta lo rende ancora più conveniente.

Inoltre, sia per il Piano Annuale che per il Piano ad Accesso Completo, Soda PDF offre una garanzia di rimborso di 30 giorni, assistenza clienti gratuita e la libertà di annullare l'abbonamento in qualsiasi momento, senza alcun obbligo.

