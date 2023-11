Risparmia il 55% su Black Friday Incogni: rimuovi i tuoi dati online oggi stesso

Incogni si presenta come un alleato prezioso nella protezione della privacy online, offrendo un servizio di rimozione dei dati che semplifica notevolmente il processo.

La sua mission è chiara: aiutare le persone a difendere la propria privacy online, e lo fa contattando i data broker per richiedere la rimozione delle informazioni personali dagli intricati database online.

L'aspetto più rilevante di Incogni è il risparmio di tempo significativo che offre agli utenti. Non è più necessario inviare richieste di rimozione dei dati uno per uno a ogni singolo data broker: Incogni si occupa di tutto.

Inoltre, in occasione del Black Friday 2023, c'è la possibilità di usufruire di uno sconto eccezionale del 55% sul piano annuale, rendendo l'adesione a questo servizio ancora più conveniente con l'uso del coupon "BF2023" al costo di soli 6,49 euro al mese anziché 12,99 euro al mese.

Incogni: ecco come funziona questo software

Il funzionamento di Incogni è semplice e veloce. Dopo la creazione dell'account e l'indicazione dei dati sensibili da rimuovere, basta dare l'autorizzazione a Incogni e lasciare che il servizio si occupi del resto.

Tra i dati che Incogni può contribuire a rimuovere troviamo nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzi e-mail, data di nascita, dati finanziari, dati medici, dati di navigazione, ecc.

Incogni si distingue per la sua efficacia nel prevenire attacchi informatici, tentativi di phishing e furto di identità, mantenendo al sicuro le informazioni dell'utente. Inoltre, contribuisce a migliorare la privacy impedendo ai data broker di raccogliere e vendere informazioni a terzi.

Il servizio offre anche la possibilità di eliminare le informazioni dai cosiddetti profili ombra, creati senza consenso e contenenti tutte le informazioni dell'utente.

Per chi è preoccupato per la sicurezza delle proprie informazioni sensibili, Incogni si presenta come una soluzione affidabile.

Attivando il servizio durante la promozione in corso, è possibile risparmiare sul primo anno di abbonamento e godere di una maggiore tranquillità riguardo alla propria privacy online.

