Risparmia il 50% sul tuo hosting WordPress con l'offerta speciale di Serverplan

Vuoi che il tuo hosting WordPress offra tutto ciò che occorre al tuo sito web? La soluzione migliore in tal senso è Serverplan.

Da oggi puoi anche avvantaggiarti dello sconto del 50% sui piani di abbonamento. Se vuoi scoprire di più su questa promozione, continua a leggere.

Serverplan: pacchetto completo per un hosting WordPress ottimizzato

I piani hosting WordPress messi a disposizione di Serverplan possono soddisfare ogni tua esigenza. Ogni piano include:

dominio gratis per sempre ;

; WordPress preinstallato e gestito (ad eccezione dello Starterkit 5 GB);

backup giornalieri;

cache preinstallata;

certificato SSL Let’s Encrypt.

Inoltre ci sono gli aggiornamenti automatici, il trasferimento gratuito del sito e server localizzati sul territorio italiano.

Iniziamo dal piano Startup 20GB, scontato del 30%, e dal piano Enterprise Plus 200GB, scontato del 50%. Ecco tutti gli i piani scontati:

Starterkit WordPress a 26 euro/anno + IVA

Startup WordPress a 53,20 euro/anno + IVA (sconto 30%)

Enterprise WordPress a 142 Euro + IVA

Enterprise Plus WordPress a 115 euro/anno + IVA (sconto 50%)

Grazie a WordPress preinstallato, con Serverplan puoi gestire il tuo blog in modo veramente semplice. Non devi installare nulla manualmente oppure cliccare qualcosa.

Poi ci sono gli aggiornamenti automatici di WordPress, tra cui plugin e temi, che aggiorneranno continuamente il tuo sito e lo renderanno sicuro e protetto da ogni minaccia.

Se non vuoi lasciarti sfuggire questa occasione, ti invitiamo a cliccare sul bottone sottostante. Sarebbe davvero un peccato non approfittare degli sconti fino al 50%, visto che sono soltanto per un periodo limitato. Con Serverplan puoi stare certo che il tuo sito prenderà il volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.